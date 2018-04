Amberg. Es bleibt spannend an der Spitze der Kreisliga Süd: Der Tabellenführer aus Paulsdorf mühte sich zu einem dem Ergebnis nach klaren 4:1-Sieg gegen Germania Amberg, und Verfolger SC Luhe-Wildenau fertigte locker Schlusslicht Eslarn mit 9:0 ab. In den Tiefen der Liga wird vermutlich der TSV Eslarn am kommenden Wochenende als erster Absteiger feststehen. Dem FC Edelsfeld droht nach der 1:6-Pleite in Rosenberg das gleiche Schicksal, nachdem der Verein in den vergangenen Jahren fast immer durch die Relegationsmühlen musste. Auf dem Relegationsplatz landete nach der Niederlage gegen Paulsdorf der SC Germania Amberg, denn der SV Freudenberg setzte nach einem kleinen Durchhänger seine Serie fort und eroberte mit dem Dreier gegen Rieden erstmals einen Nichtabstiegsplatz. Die Germanen könnten allerdings wieder vorbeiziehen, wenn sie am Dienstag, 1. Mai, das Nachholspiel gegen den SV 08 Auerbach gewinnen sollten - oder zumindest einen Punkt holen.

TuS Rosenberg 6:1 (3:0) FC EdelsfeldTore: 1:0 (14.) Pascal Behringer, 2:0 (17.) Giuliano La-Pegna, 3:0 (43., Elfmeter) Pascal Behringer, 3:1 (55.) Stefan Schöner, 4:1 (69.) Pascal Behringer, 5:1 (79.) Giuliano La-Pegna, 6:1 (90.) Christoph Bäumler - SR: Moritz Fischer (SpVgg Ebermannsdorf) - Zuschauer: 250SV Freudenberg 3:1 (1:1) 1. FC RiedenTore: 0:1 Daniel Hummel (21. Foulelfmeter), 1:1 Michael Schlegl (35.), 2:1 Lukas Hirsch (73.), 3:1 Michael Roith (81.) - SR: Horst Lang (FC Niedermurach) - Zuschauer: 120SSV Paulsdorf 4:1 (2:1) Germania AmbergTore: 1:0 (22.) Ilir Mujku, 1:1 (32.) Iwan Riehl, 2:1 (34.) Tobias Scherm, 3:1 (52.) Tobias Scherm, 4:1 (74.) Sebastian Wittmann - SR: Walter Menzel (FC Mintraching) - Zuschauer: 125ASV Haselmühl 1:1 (0:1) SV SchmidmühlenTore: 0:1 (41.) Pascal Zurbriggen, 1:1 (47.) Daniel Ibler - SR: Andreas Tischner (Berg bei Neumarkt) - Zuschauer: 75SC Luhe-Wildenau 9:0 (4:0) TSV EslarnTore: 1:0 (6.) Ludwig Tannhäuser, 2:0 (31.) Andreas Igl, 3:0 (39.) Benjamin Scheidler, 4:0 (44.) Benjamin Urban, 5:0/6:0/7:0/8:0 (50./58./66./69.) Ludwig Tannhäuser, 9:0 (84.) Benjamin Urban - SR: Enes Özbay (SC Anadoluspor Weiden) - Zuschauer: 120FV Vilseck 2:0 (1:0) DJK UtzenhofenTore: 1:0/2:0 (43./82.) Stefan Liermann - SR: Matthias Schubert (Neustadt am Kulm) - Zuschauer: 155TSV Königstein 4:1 (3:1) SV 08 AuerbachTore: 1:0 (3.) Thomas Scheidler, 2:0 (5.) Benedikt Ertl, 2:1 (28.) Matthias Förster, 3:1 (41.) Benedikt Ertl, 4:1 (67.) Thomas Scheidler - SR: Erkan Gögebakan (SV Eyüp Sultan Nürnberg) - Zuschauer: 150Germania Amberg Dienstag, 14.30 Uhr SV 08 Auerbach