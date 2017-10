Amberg. Erster Rückrundenspieltag in der Kreisklasse Süd: Nach der Vorrunde hat es den Anschein, als ob der FC Schlicht wieder an glorreiche Kreisligazeiten anknüpfen könnte - acht Punkte Vorsprung sind schon ein Marker. Ähnlich groß ist der Rückstand für Etzelwang und Ebermannsdorf auf das rettende Ufer. Die ersten Vorentscheidungen in der Liga bahnen sich an.

Wir wollen eine anständige Rückrunde spielen, und das sollte uns auch gelingen. Daniel Meuler, Fußballabteilungsleiter der DJK Ursensollen

Ganz eng geht es dagegen im Gerangel um die Aufstiegs- und Abstiegsrelegation zu- und das wird sicherlich noch längerfristig so bleiben. Der 14. Spieltag bietet daher viele spannende Partien an: Zwei Spitzenspiele mit dem SV Illschwang/Schwend gegen den FC Schlicht und dem FC Großalbershof gegen Köfering und ein Kellerduell Theuern gegen Hohenburg sind besonders im Fokus.Tabellenführer Schlicht hat beim SV Illschwang/Schwend eine ganz schöne Auswärtshürde auf dem Programm, die für die Jungs vom Rennweg gar nicht so leicht zu schultern sein dürfte. Die Verfolger lauern natürlich auf Ausrutscher des Spitzenreiters, nehmen sich aber auch gegenseitig die Punkte ab: Der FC Großalbershof erwartet den Rangzweiten aus Köfering und das dürfte am Forsthof ein heißer Tanz und ein ganz enge Kiste werden.Leichter sollte es da der SVL Traßlberg haben, denn der Absteiger misst sich mit dem Schlusslicht aus Etzelwang, das in der Vorrunde keinen einzigen Zähler ergattern konnte und gegen den SVL natürlich klarer Außenseiter ist. Gut in Form ist auch der SV Hahnbach II, der seine Visitenkarte beim SV Kauerhof abgibt. Die Gelb-Schwarzen haben 15 Punkte eingetütet, Platz zehn und fünf Punkte Vorsprung sind das Resultat dieser Bilanz und es braucht für die Polster-Jungs schon noch ein paar Punkte, will man in der Herzogstadt beruhigt in die Winterpause gehen.Zwei Tabellennachbarn messen sich am Rengberg in Ursensollen, wenn die DJK dem Absteiger aus Neukirchen auf den Zahn fühlt. Die DJK war vor der Saison ganz zuversichtlich und wollte vorne mitspielen. Eine gute Vorbereitung untermauerten Anspruch und Ziel, aber dann nahm das Schicksal in Form von Verletzungspech seinen Lauf und die DJK parkte sich im gehobenen Mittelfeld ein. Keine Partie konnte mit der gleichen Formation bestritten werden und nach dem Match in Großalbershof warf der ambitionierte Trainer Gebhard Hauer das Handtuch. Thomas Kotzbauer, schon als Co-Trainer aktiv, übernahm nun die Verantwortung. "Langsam lichtet sich unser Lazarett", freut sich Spartenleiter Daniel Meuler, "gegen Neukirchen fehlen nur noch die verletzten Markus Forster und Thoma Kotzbauer. Das ist schwer genug zu kompensieren, aber vorher war es noch schwieriger". Die DJK will nun "eine anständige Rückrunde spielen und das sollte uns auch gelingen, wenn wieder alle Mann an Bord sind."Nur drei Punkte hat die SpVgg Ebermannsdorf bisher einfahren können - jetzt muss nachgelegt werden. Zu Gast ist der SV Raigering II, der mit diesen Plänen natürlich nicht einverstanden ist und seine Schäfchen auch noch nicht ganz im Trockenen hat. Ein Auswärtsdreier würde die kleinen Panduren ins Mittelfeld der Tabelle hieven.Schließlich ist auch die Begegnung TSV Theuern gegen den Neuling TuS Hohenburg brisant. Die Lauterachtaler rangieren auf dem Abstiegrelegationsplatz und würden diesen Rang gerne loswerden. Bei einem Erfolg in Theuern könnte der TuS Hohenburg mit seinen Gastgebern den Platz tauschen.Am Dienstag, 31. Oktober (14 Uhr), ist das Nachholspiel zwischen dem SV Etzelwang und dem 1. FC Neukirchen angesetzt.