Den Titel feiern darf Spitzenreiter 1. FC Schlicht bei einem Sieg gegen seinen hartnäckigsten Verfolger zwar noch nicht, den Sekt aber schon einmal kaltstellen. Für die beiden Mannschaften am Tabellenende kann es hingegen der Tag der Entscheidung werden.

Fußball Kreisklasse Süd



DJK Ursensollen - 1. FC Neukirchen 0:0 SR: Alois Hierl (SV Hardt/Gruppe Parsberg) - Zuschauer: 80

Amberg. Der Schlager des 23. Spieltages in der Fußball-Kreisklasse Süd steigt am Sonntag, 29. April (15 Uhr), beim SV Köfering, wenn der Tabellenzweite den Titelanwärter aus Schlicht erwartet. Die Gäste haben fünf Punkte Vorsprung - und könnten bei einem Sieg in Köfering dann am Dienstag, 1. Mai, im Nachholspiel beim SV Illschwang/Schwend den Aufstieg in die Kreisliga perfekt machen. Köfering hat sich zum SVL Traßlberg auf Rang drei sechs Punkte Vorsprung durch den 4:3-Erfolg in Großalbershof erspielt. Der soll natürlich nicht gleich zusammenschmelzen. Die Fans dürften jedenfalls auf ihre Kosten kommen. Spielen doch die beiden besten Sturm- und Abwehrreihen (Schlicht 71:17, Köfering 65:25) gegeneinander.Verfolger Traßlberg sollte gegen den TuS Hohenburg (12.), der Stand jetzt in die Abstiegsrelegation müsste, einen Sieg landen können, den die Behrend-Jungs nach den letzten Resultaten auch unbedingt brauchen, wenn Platz zwei nicht komplett aus den Augen verlieren möchte. Drei Punkte hinter Traßlberg liegt der starke SV Hahnbach II, der beim FC Großalbershof vor einer durchaus hohen Hürde steht. Die Mannschaft vom Forsthof war lange auf Tuchfühlung zu Platz zwei, hat es sich jetzt im vorderen Tabellenfeld bequem gemacht und wird wohl zusammen mit dem SV Illschwang/Schwend, der DJK Ursensollen sowie dem FC Neukirchen die Ränge fünf bis acht ausspielen.Der SV Illschwang/Schwend und die DJK Ursensollen messen sich im direkten Duell - ein Vergleich auf Augenhöhe, bei dem wohl die Tagesform den Ausschlag geben wird. Der FC Neukirchen erwartet den TSV Theuern, der mit dem TuS Hohenburg gegen den Abstiegsrelegationsplatz kämpft. Der "kleine FCN" hat doppelt so viele Zähler als der Gast aus dem Vilstal und ist auch Favorit. Der 49-jährige Andy Wächter coacht den Aufsteiger aus Theuern und bei drei Punkten "plus" zum TuS Hohenburg beginnen natürlich die Rechenspiele. An vergangenen Spieltag haben diese beiden Teams "gepatzt", Hohenburg verlor gegen den vermeintlichen Absteiger Etzelwang und Theuern schaffte zu Hause im Derby gegen Ebermannsdorf nur ein torloses Remis. "Einen Dreier brauchen wir mindestens noch", sagt Wächter, "aber die restlichen Spiele gegen Neukirchen, Kauerhof, Ursensollen und Hahnbach haben es in sich." Personell werde es langsam besser, freut sich Wächter, auch wenn Christoph Koller weiter ausfällt und Karl Barth erst langsam wieder fit wird. "Der direkte Ligaverbleib ist unser Ziel und wäre auch ein großartiger Erfolg", so Wächter weiter, "denn vor dieser Saison haben wir mit dem Abgang von vier Spielern auch viel Qualität verloren."Nach seinem ersten Saisonsieg geht der SV Etzelwang nicht ohne jede Hoffnung in das Heimspiel gegen den SV Raigering II. Diesen Funken Hoffnung hat auch die SpVgg Ebermannsdorf, die gegen den SV Kauerhof endlich wieder mal ein Erfolgserlebnis anstrebt. Wenn die beiden Kellerkinder ihre Heimspiele nicht gewinnen, ist der Abstieg in die A-Klasse auch rechnerisch besiegelt.