Zwischen dem Tabellenführer der Kreisklasse Süd und dem Vorletzten liegt eine Fußballwelt: Mit 6:0 fertigt der 1. FC Schlicht die SpVgg Ebermannsdorf ab. Und in Etzelwang gehen langsam die Lichter aus.

Amberg. Der Tabellenletzte bleibt bei null Punkten, denn es setzte erneut eine Niederlage, diesmal gegen den FC Großalbershof. Auch in Ebermannsdorf sieht's düster aus, den Vorletzten trennen vom Relegationsplatz - den der TuS Hohenburg einnimmt - inzwischen acht Punkte. Schlicht-Verfolger Traßlberg patzte in Neukirchen und holte nur einen Punkt.SV Raigering II 3:0 (2:0) TSV TheuernTore: 1:0/2:0/3:0 (18./20./75., Elfmeter) Markus Witetschenk - SR: Boris Finkel (FSV Gärbershof) - Zuschauer: 30Die Reserve der Panduren spielte von Beginn an druckvoll und erarbeitete sich gute Chancen. So hatte in der 12. Minute Sergej Bernhardt eine sehr gute Möglichkeit zur Führung. Besser machte er es dann in der 18. Spielminute mit einem schönen Pass auf Markus Witetschek, der zum 1:0 für den SVR traf. Der selbe Spieler erzielte bereits zwei Minuten später das 2:0. Nach der Pause erhöhte erneut Markus Witetschek per Elfmeter auf 3:0.SV Hahnbach II 2:1 (1:1) DJK UrsensollenTore: 0:1 (41.) Sebastian Keith, 1:1/2:1 (43./68.) Christof Reichert - SR: Christoph Horn (Kümmersbruck) Zuschauer: 50(dot) Das Verfolgerduell zwischen der Reserve des SV Hahnbach und der DJK Ursensollen endete verdient mit einem 2:1-Heimsieg. In der ersten Hälfte konnten beide Mannschaften nur wenige sehenswerte Chancen für sich verzeichnen. Die erste gute Möglichkeit ergab sich für die Gäste (41.), als Sebastian Keith aus gut 20 Metern zum 0:1 verwandelte. Postwendend gelang der Hefner-Elf der Ausgleich durch Christof Reichert. Der SVH-Stürmer setzte sich über die linke Strafraumecke durch und schlenzte unhaltbar ins lange Eck. In der zweiten Hälfte kamen die beiden Teams deutlich agiler aus der Kabine. In der 68. Spielminute erhöhte erneut Christof Reichert nach gutem Zuspiel von Simon Dehling auf 2:1. Sein aus der Drehung abgefeuerter Schuss schlug in die linke untere Ecke des Gästegehäuses ein. In den Schlussminuten erhöhten die Gäste den Druck, konnten jedoch nicht mehr ausgleichen.TuS Hohenburg 1:1 (1:0) SV KauerhofTore: 1:0 (38.) Michael Landshammer, 1:1 (68.) Philipp Witzel - SR: Alfred Schillinger (DJK-SV Berg) - Zuschauer: 501. FC Schlicht 6:0 (2:0) SpVgg EbermannsdorfTore: 1:0 (16.) Adrian Robinson, 2:0 (44.) Dominik Obermeier, 3:0 (50.) Alexander Held, 4:0 (55.) Fabian Lukesch, 5:0 (60.) Dominik Obermeier; 6:0 (87.) Adrian Robinson - SR: Josef Scheck (Michelfeld) - Zuschauer: 65(ct) Eine klare Angelegenheit für den FCS war die Begegnung mit dem Tabellenvorletzten, der in jeder Halbzeit lediglich eine Torchance hatte. Den Schlichter Torreigen eröffnete Neuzugang Adrian Robinson, der nach einem Abpraller am schnellsten schaltete und traf. Nach einer halben Stunde sorgte ein unglücklicher Zusammenprall des SpVgg-Torhüters mit einem Schlichter Stürmer für eine zehnminütige Unterbrechung, in der sich ein Notarzt um den verletzten Torwart kümmerte. Kurz vor der Pause erhöhte Dominik Obermeier nach auf 2:0. Damit und einer weiteren Verletzung nach der Pause bei den Gästen, die fortan in Unterzahl spielen mussten, war das Spiel entschieden. Alexander Held mit Kopfball nach Eckball von Moritz Hammer, Fabian Lukesch mit einem platzierten 18-Meter-Schuss und erneut Dominik Obermeier schraubten das Ergebnis schnell auf 5:0. Bei diesem klaren Vorsprung und tristem Regenwetter verflachte das Spiel. Lediglich Adrian Robinson setzte noch einen Glanzpunkt, als er kurz vor Schluss einen Eckball von Maximilian Thom direkt nahm und per Seitfallzieher in die Maschen schmetterte.SV Köfering 1:1 (0:1) SV IllschwangTore: 0:1 (3.) Andreas Melzer, 1:1 (77.) Marcel Allstadt - SR: Georg Ott (SV Kemnath) - Zuschauer: 70(svk) Das Aufeinandertreffen der direkten Tabellennachbarn war der erwartete harte Kampf. Nach gerade einmal drei Minuten nutzen die Gäste ihre erste Chance zum 1:0, begünstigt durch einen Stellungsfehler in der Köferinger Defensive. Doch davon ließen sich die Hausherren nicht beeindrucken und erarbeiteten sich in der Folgezeit ihrerseits gute Möglichkeiten, die jedoch vom starken Gästekeeper vereitelt wurden. Nach der Pause erhöhten die Köferinger das Tempo. Doch erst in der 77. Minute konnte Marcel Allstadt eine Hereingabe per Kopf verwerten und stellte damit den verdienten Ausgleich her.SV Etzelwang 0:4 (0:1) FC GroßalbershofTore: 0:1 (28.) Aldar Shuble, 0:2 (65.) Markus Rösel, 0:3 (83.) Dennis Fotiadis, 0:4 (87.) Patrick Jeske - SR: Maximilian Hasler - Zuschauer: 80(csk) Der in dieser Saison arg gebeutelte SV Etzelwang konnte auch gegen die Gäste aus Großalbershof wieder keine Punkte einfahren. In einer auf beiden Seiten nahezu ereignislosen ersten Halbzeit reichte den Gästen ein ernsthafter offensiver Vorstoß zur 0:1-Führung durch Aldar Shuble (28.). Auch nach der Pause brachten beide Mannschaften wenig konstruktives Spiel auf den Platz. Gäste-Stürmer Markus Rösel nutzte eine Unsicherheit in der SVE-Abwehr zum 0:2 (65.) aus. In der Folge ließen die Gäste die Etzelwanger kaum noch weit aus der eigenen Hälfte kommen und Dennis Fotiadis erhöhte nach einem Abwehrschnitzer auf 0:3 (83.. Den Schlusspunkt unter ein schwaches Spiel setzte Patrick Jeske kurz vor Schluss zum 0:4-Endstand.1. FC Neukirchen 2:2 (1:1) SVL TraßlbergTore: 1:0 (2.) Ales Zach, 1:1 (28.) Michael Behrend, 2:1 (47.) Maximilian Witzel, 2:2 (58.) Johann Henschke - SR: Markus Lutter (DJK Ammerthal) - Zuschauer: 160 - Gelb-Rot: (80.) Timo Bielesch (1. FC Neukirchen), Reklamieren(röt) Schneller Treffer: Eine als Flanke gedachte Hereingabe von außen landete über den Torwart hinweg hoch im langen Eck. Danach dominierte der FCN. Der glitschige Boden bereitete beiden Teams Schwierigkeiten. Nach einem Weitschuss von Michael Behrend kam der SVL zum überraschenden Ausgleich. Der flach geschossene Aufsetzer rutschte Petr Fillinger unter den Armen durch. In der zweiten Hälfte gab Neukirchen weiter den Ton an. Bestätigt wurde das durch den frühen Treffer zum 2:1 (48.) durch Maxi Witzel. Nur zehn Minuten später glich aber Traßlberg aus. Nach einer schnellen Ecke konnte sich die Defensive des FCN nicht schnell genug ordnen und mussten den Kopfballtreffer von Johann Henschke zum Ausgleich hinnehmen.