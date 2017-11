Amberg. Immer mehr kommt es auch in den unteren Klassen zu Trainerwechseln, wenn's nicht läuft: "Ich finde das erschreckend und brutal", so Roland Jobst Übungsleiter beim SV Köfering. "Verdiente Sportlehrer werden abgelöst, wurden mitunter auch alleine gelassen und die Frage sei legitim, ob man mit dieser Methode in den unteren Ligen überhaupt etwas erreichen könne", so Jobst, der eine Lanze für seine Sportkollegen an der Linie bricht: "Trotz aller Ambitionen sind wir in diesen Ligen Hobbyfußballer."

Noch sind es in der Kreisklasse Süd "nur drei" Neubesetzungen an der Kommandobrücke, darunter auch mit Etzelwang und Ebermannsdorf die beiden Mannschaften, die große Abstiegssorgen haben. An der Tabellenspitze stellen sich diese Probleme nicht, der FC Schlicht ist bislang das Maß aller Dinge und hat seine Verfolgermeute, die auf Rang zwei spekuliert, um acht Punkte oder mehr auf Abstand halten können.Tabellenführer FC Schlicht erwartet die sorgengeplagte SpVgg Ebermannsdorf und dürfte aus seiner Favoritenrolle auch das erforderliche Kapital in Form von drei Punkten schlagen können. Ein Match mehr hat der SVL Traßlberg, der seine Visitenkarte beim FC Neukirchen abgibt. Der "kleine FCN" kann realistisch gesehen durchaus noch auf den zweiten Rang nach vorne stürmen. Rang drei hat sich der SV Köfering gesichert und "für uns läuft es gerade nicht schlecht", ist Coach Jobst zufrieden: "Unser Ziel, vorne mitzumischen, haben wir erreicht und wir wollen uns auch vorne festsetzen, damit wir nicht irgendwann nur noch um das goldene Ei spielen", so der Übungsleiter. "Die Liga reißt gerade auseinander, Schlicht ist nicht erreichbar, dann spielt eine Handvoll Teams um Rang zwei. Das Mittelfeld wird sich dagegen bald zurücklehnen können", blickt Jobst auf die Tabellenkonstellation. Nun geht es für den SV Köfering zu Hause gegen den SV Illschwang/Schwend gegen einen Kontrahenten, der auf dem sechsten Platz eingeparkt ist und neben seinen sehr soliden Leistungen auch immer wieder für Überraschungen gut ist.Mit guten Leistungen hat der FC Großalbershof aufgewartet und Lohn der guten Taten ist ein respektabler vierter Platz. Den wollen die Jungs vom Forsthof auch verteidigen und sind beim Schlusslicht SV Etzelwang in der Favoritenrolle. Der Tabellenletzte ist aber gerade zu Hause stärker und kämpft ums sportliche Überleben .Nur zwei Punkte trennen den SV Hahnbach II und die DJK Ursensollen und wer sich in den oberen Regionen der Liga ins Gespräch bringen will, sollte solche Partien gewinnen. Zwei Zähler mehr als sein Gegner, der TSV Theuern, hat auch der SV Raigering II eingefahren. Für die kleinen Panduren ein Schlüsselspiel, denn ein Heimdreier bringt sie ins gesicherte Mittelfeld. Schlagen die Vilstaler zu, würde der TSV Theuern vielleicht sogar zwei Plätze gut machen können. Das hängt aber vom Ausgang des Spiels TuS Hohenburg gegen den SV Kauerhof ab. Die Schwarz-Gelben wollen nicht leer ausgehen, denn sonst rückt der Relegationsplatz wieder bedrohlich nahe.