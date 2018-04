Amberg. Ein entspanntes Wochenende in der A-Klasse Nord für die Spielgemeinschaft aus Ursulapoppenricht und Gebenbach: Der spielfreie Tabellenführer konnte in aller Ruhe zusehen, wie die DJK Ammerthal Schützenhilfe leistete und mit der SGS Amberg Verfolger Nummer eins wegfegte. Denn am Sonntag, 29. April, kommt's zum Spitzenspiel zwischen Ursulapoppenricht und Verfolger Nummer zwei, dem FSV Gärbershof. Gewinnt die SG, ist sie frühzeitig Meister.

DJK Ammerthal II 3:1 (1:1) SGS AmbergTore: 0:1 (19.) Vitali Rostov, 1:1 (30.) Lukas Peter, 2:1 (48.) Stefan Ehbauer, 3:1 (88.) Markus Pöllinger - SR: Siegmund Weber (Freudenberg) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (80.) Levente Haller (Amberg), Foul und Meckern(rbaa) Die Pöllinger-Truppe bleibt auf eigenem Platz weiter eine Macht und konnte gegen die Elf von Boris Finkel den zehnten Sieg (ein Unentschieden) im elften Spiel einfahren. Zunächst betrafte Vitali Rostov einen Fehler in der Ammerthaler Hintermannschaft eiskalt mit dem 0:1. In der Folge ausgeglichener Spielverlauf, ehe Lukas Peter auf herrlichen Pass von Antonios Karampoulas (30.) der verdiente Ausgleich glückte. Nach dem Seitenwechsel markierte die DJK durch Ehbauer auf Zuspiel von Karampoulas das 2:1 (48.). Das Spiel stand bis in die Schlussminuten auf des Messers Schneide, ehe Markus Pöllinger (88.) mit einem klasse Tor auf Vorarbeit von Markus Graf für die Entscheidung sorgte.FC Freihung 1:1 (0:0) ESV AmbergTore: 1:0 (47.) Waldemar Welsch, 1:1 (79.) Markus Werner - SR: Ludwig Schreml (SC Eschenbach) - Zuschauer: 70(rth) Erneut musste sich der FC trotz drückender Überlegenheit mit einem Unentschieden zufrieden geben. Die erste Hälfte lief das Spiel ausschließlich auf das Gästetor, aber ein Treffer wollte nicht fallen. Als kurz nach der Pause Welsch einen Pfostenabpraller von Schuppe per Kopf versenkte, war dies die logische Folge der Freihunger Überlegenheit. Unerklärlicherweise kam durch diesen Treffer ein Bruch in das bis dahin souveräne Spiel und die Gäste witterten Morgenluft. Zunächst konnte Torwart Jackson noch gegen einen Kopfball klären, gegen den Flachschuss von Werner war er machtlos.SV Loderhof/Sulzbach 1:5 (1:4) MichaelpoppenrichtTore: 0:1 (13.) Mario Rudert, 0:2 (25.) Patrick Fuchs, 0:3 (35.) Rene Bachfischer, 0:4 (42.) Mario Rudert, 1:4 (45.) Stefan Luber, 1:5 (49.) Mario Rudert - SR: Christian Hiemer - Zuschauer: 50Concordia Hütten 4:2 (2:1) SV Sorghof IITore: 1:0 (5.) Sergej Petrov, 2:0 (10.) Koffi Assila, 2:1 (23., Elfmeter) Kubilay Kuscuoglu, 3:1 (62.) Sergej Petrov, 3:2 (78.) Florian Zippe, 4:2 (90.) Koffi Assila - SR: Andreas Kink (SV Störnstein) - Zuschauer: 20Wie ausgewechselt gegenüber dem letzten Heimspiel begann Concordia furios und lag nach nur zehn Minuten, durch Tore von Petrov und Asila früh mit 2:0 in Führung. Hütten blieb das bestimmende Team, dennoch konnte der Gast nach einem umstrittenen Elfmeter den Anschluss herstellen. Nach der Halbzeit versuchte Sorghof alles um den Ausgleich zu erzielen. Just in dieser Drangphase gelang Petrov nach einem Konter ein Tor zum 3:1. Jetzt wogte das Spiel hin und her. Sorghof verkürzte, Assila machte kurz vor Schluss alles klar.FSV Gärbershof 4:0 (2:0) SVL Traßlberg IITore: 1:0 (3.) Stefan Kiener, 2:0 (41.) Simon Cholodov, 3:0 (46.) Stanislaus Punda, 4:0 (55.) David Pickel - SR: Karl-Heinz Grollmisch (FC Schlicht) - Zuschauer: 30(sgm) Die FSV-Führung fiel durch Kiener, der sich einen Torwartfehler zunutze machte und locker einschob. Nur aufgrund einer katastrophalen Chancenverwertung der Hausherren wurde es bis zur Pause zu keinem Debakel für die Gäste. Einzig Cholodov erhöhte mit einem Flachschuss auf 2:0. Die zweite Hälfte begann jedoch standesgemäß mit dem 3:0 von Punda per Flachschuss in die linke Ecke. Beim vierten Treffer überlief Pickel die Hintermannschaft und schob locker ein. Danach ließ es die Hilburger-Truppe ruhiger angehen und verwaltete das Ergebnis.FC Kaltenbrunn 5:2 (2:1) DJK AmbergTore: 1:0 (22.) Bonito Agbemavi, 2:0 (24.) Lukas Oheim, 2:1 (36.) Salar Mustafa, 3:1 (67.) Tobias Kellner, 4:1 (73.) Bonito Agbemavi, 5:1 (76.) Tobias Kellner. 5:2 (86., Elfmeter) Fares Alzamel - SR: Berthold Kraus (SC Kirchenthumbach) - Zuschauer: 34 - Rot: (55.) Artem Meissner (DJK Amberg)