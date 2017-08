Der Favorit wankt, fällt aber nicht. Bis zur 87. Minute liegt die Spielgemeinschaft aus Ursulapoppenricht und Gebenbach mit 1:2 gegen die SGS Amberg hinten. Aber dann kracht's zweimal - einmal davon besonders bitter für die Amberger.

Amberg. Marius Bloch gelingt der Ausgleich, und ein Eigentor von Roman Schmidt in der 89. Minute verhilft der Sportfreunde-Elf zum Sieg - ein Albtraum für die Truppe von Trainer Boris Finkel. Für den SV Michaelpoppenricht ging das 1:1 gegen den FC Freihung in Ordnung, da die Hausherren ersatzgeschwächt gegen den Aufsteiger antraten.SVL Traßlberg II 0:2 (0:2) ESV AmbergTore: 0:1 (20.) Marcel Forster, 0:2 (37.) Stefan Böhm - SR: Karlheinz Englhart (SV Hahnbach) - Zuschauer: 35SG U.-Poppenricht 3:2 (1:0) SGS AmbergTore: 1:0 (25.) Andreas Fischer, 1:1 (59.) Sergiy Kuzuenko, 1:2 (83.) Eugen Baumbach, 2:2 (87.) Marius Bloch, 3:2 (89.) Eigentor - SR: Walter Schimpke (SV Kauerhof) - Zuschauer: 125SV Sorghof II 2:1 (1:0) DJK AmbergTore: 1:0 (30.) Eigentor, 1:1 (62.) Iwan Ogar, 2:1 (82.) Tim Doschat - SR: Markus Bäuml (SV Kohlberg) - Zuschauer: 30Concordia Hütten 3:1 (2:0) DJK Ammerthal IITore: 1:0 (23.) Sergej Petrov, 2:0 (32.) Sammy Austin, 3:0 (55.) Sergej Petrov, 3:1 (60.) Stefan Ehbauer - SR: Wolfgang Amtmann - Zuschauer: 30In einer ausgeglichenen Partie war die Heimelf die effektivere Mannschaft. In der 23. Minute staubte Petrov aus kurzer Distanz zum 1:0 ab. In der Folgezeit verstärkten die Gäste die Angriffsbemühungen. Just in dieser Drangphase gelang Austin per direkt verwandelten Freistoß das 2:0. Nach der Pause war es erneut Petrov, der in der 55. Minute einen schönen Konter zum 3:0 abschloss. Ammerthal steckte niemals auf, jedoch ließ die Heimabwehr nur mehr den Anschlusstreffer durch Ehbauer zu.SV Loderhof 3:3 (2:1) FC KaltenbrunnTore: 1:0 (18.) Stefan Luber, 2:0 (Eigentor), 2:1 (44.) Taiwo Adelusi, 2:2 (73.) Lukas Oheim, 2:3 (80.) Tobias Kellner, 3:3 (89.) Daniel Meyer - Gelb-Rot: (84.) Christian Bauer (Kaltenbrunn) - SR: Alfred Schillinger (DJK Berg) - Zuschauer: 30 - Besonderes Vorkommnis: (30.) Torwart David Propp (Kaltenbrunn) hält Foulelfmeter von Artem Schneider(bt) Mit dem 3:3 konnten beide Teams leben. Nach dem 2:0 hatten es die Hausherren nach einer halben Stunde selbst in der Hand, den Sack zuzumachen, doch der durch Artem Schneider geschossene Foulelfmeter, wurde vom Gästetorhüter David Propp gehalten. In der Folgezeit kamen die Gäste immer stärker auf, die kurz vor der Pause das Anschlusstor zum 1:2 erzielten und mit zwei Toren das Spiel drehten. Den Spielern des SV Loderhof/Sulzbach ist es hoch an zu rechnen, dass sie bis zur letzten Sekunde versuchten, einen Punkt zu retten, was auch noch gelang.SV M.-Poppenricht 1:1 (1:0) FC FreihungTore: 1:0 (33.) Nico Krieger, 1:1 (54.) Thomas Krapf - SR: Markus Schreiner (ASV Haselmühl) - Zuschauer: 65(hpr) Die nach wie vor ersatzgeschwächten Poppenrichter erspielten sich in der ersten Hälfte leichte Feldvorteile gegen den starken Neuling. In der 33. Minute brachte Nico Krieger den SVM mit seinem Schuss in Führung. Die hart umkämpfte zweite Halbzeit verlief ausgeglichen, brachte jedoch auf beiden Seiten kaum nennenswerte Torchancen. Eine davon nützte in der 54. Minute Thomas Krapf, dessen Schuss unhaltbar für SVM-Keeper Mario Eckl abgefälscht wurde. Einen Treffer von SVM-Kapitän Patrick Fuchs verweigerte der Schiri wegen vorangegangenem Foulspiel die Anerkennung, so dass es bei der leistungsgerechten Punkteteilung blieb.