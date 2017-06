Amberg-Sulzbach. Im Gegensatz zu anderen Sportarten hat das Aufgelegt-Schießen der Seniorenschützen (ab 56 Jahre) keine Nachwuchsprobleme. Bereits zum 17. Mal fand der gauübergreifende Rundenwettkampf mit 109 Schützen in 24 Mannschaften aus den Schützengauen Sulzbach und Amberg statt. Der Wettbewerb, den Waldemar Pirner aus Neumühle 2001 ins Leben gerufen hat und seither organisiert, wurde auf sechs Austragungsorten durchgeführt, darunter erstmals in Lauterhofen.

Am Samstag fand auf der Anlage der Diana-Schützen im Sportpark Hirschau die gut besuchte Siegerehrung statt, wo die Ersten in Ring- und Blattl-Wertung mit Pokalen, Urkunden und Zielwasser geehrt wurden. Zudem konnte sich die erste Mannschaft der SG Neumühle den von OSB-Ehrenmitglied Karl Federer gestifteten Wanderpokal zum zweiten Mal für ein Jahr sichern. Ralf Hergeth, der 1. Schützenmeister der SG Diana Hirschau, freute sich, dass sein Haus wieder die Siegerehrung austragen durfte. Waldemar Pirner freute sich, dass das von ihm ins Leben gerufene Ereignis sich weiter wachsender Beliebtheit erfreue. 2001 habe man mit 5 Vereinen und 31 Schützen angefangen, 2017 hätten die teilnehmenden 16 Vereine 109 Schützen in 24 Mannschaften gestellt.Auf den Ständen von ZSG Rosenberg, Eichenlaub Sorghof, SG Lauterhofen, SG Neumühle, Freischütz Karmensölden und Diana Hirschau wurde je ein Durchgang durchgeführt. In der Ringwertung wurde bei den Senioren A (56-65 Jahre) der Neumühler Johann Götz mit 1784 Ringen Erster, die Seniorenklasse B (65-70 Jahre) wurde von Georg Pickelmann (Tell Vilseck, 1776) gewonnen. In der Klasse C (71-75 Jahre) lag der Karmensöldener Günter Winter (1792) vorn. In der Klasse D (ab 76 Jahre) siegte Waldemar Pirner (Neumühle) mit 1793 Ringen (Schnitt 298,8), er erzielte auch das absolut beste Ringresultat. Die Damenwertung ohne Alterseinteilung gewann wie im Vorjahr Gisela Heinz (1768).Die ersten fünf Mannschaftssieger wurden vom Sulzbacher Ex-Gauschützenmeister und Wanderpokal-Stifter Karl Federer mit Pokalen geehrt. Mannschaftsführer Peter Domanits durfte den Siegerpokal entgegennehmen. Mit 5351 Ringen (Schnitt 891,8) hatte Neumühle die Runde zum wiederholten Male für sich entschieden.

Mannschafften

1. SG Neumühle 53562. FS Karmensölden 53363. SG Diana Hirschau 53054. SG Neumühle II 52915. FSG Sulzbach 52656. Tell Vilseck 52657. SG Edelweiß Obersdorf 52488. SG Birgland Betzenberg 52429. FSG Amberg 524010. Haagerthaler Oberleinsiedl 5206

17. Ältestenschießen 2017

Schützengaue Amberg und Sulzbach

Klasse A: Jahrgang1961 - 19521. Johann Götz, SG Neumühle 17842. Benedikt Michl, Oberleinsiedl 17803. Wolfgang Auerbacher, SG Neumühle 17714. Herb. Peteratzinger, Diana Hirschau 17705. Käthe Peteratzinger, Diana Hirschau 17656. Peter Domanits, SG Neumühle 17597. Raimund Otte, Hubertus Raigering 17588. Alfred Birner, FSG Sulzbach 17399. Ernst Danhauser, Betzenberg 173910. Alfred Hertl, Tell Vilseck 1738Klasse B: Jahrgang 1951 - 19461. Georg Pickelmann, Tell Vilseck 17762. Rudi Neumann, SG Neumühle 17753. Xaver Wolfsteiner, SG Obersdorf 17704. Ernst Laurer, Birgland Betzenberg 17555. Rudolf Eckl, SG Obersdorf 17516. Wolfgang Moll, Tell Vilseck 17467. Erwin Schötz, Birgland Betzenberg 17458. Kurt Falk, FSG Sulzbach 17439. Kurt Schneider, SG Neumühle 173810. Leo Weigert, SG Kastl 1504 1731Klasse C: Jahrgang 1945 -19411. Günter Winter, FS Karmensölden 17922. Andreas Pickel, FS Karmensölden 17733. Rudolf Mayer, Diana Hirschau 17704. Gisela Heinz, FSG Sulzbach 17685. Ernst Schlauch, SG Neumühle 17626. Klaus Hermann, FSG Amberg 17617. Herbert Bauer, FSG Sulzbach 17548. Jgnaz Binner, Hubertus Raigering 17479. Willi Herlitze, SG Sorghof 174610. Heinz Müller, Diana Hirschau 1729Klasse D: Jahrgang 1940 u. älter1. Waldemar Pirner, SG Neumühle 17932. Anton Weigl, FSG Amberg 17763. Walter Graml, FS Karmensölden 17654. Klaus Hahn, FS Karmensölden 17645. Xaver Auerbacher, SG Neumühle 17566. Josef Bönisch, SG Neumühle 17487. Olga Erras, FS Karmensölden 17288. Leo Kurz, ZSG Rosenberg 17179. Hans Luber, SG Sorghof 171510. German Schneider, SG Obersdorf 1712Damenklasse gemischt1. Gisela Heinz, FSG Sulzbach 17682. Käthe Peteratzinger, Diana Hirschau 17653. Olga Erras, FS Karmensölden 17284. Edeltraud Müller, Diana Hirschau 17285. Elisabeth Kutz, SV Schnaittenbach 17196. Erika Kraus, SG Lauterhofen 16977. Irene Binner, Hubertus Raigering 16888. Traudl Hösl, Hubertus Raigering 16579. Irene Graml, Hubertus Raigering 164710. Traudl. Bergmann, Schnaittenbach 1641