Amberg. Martin Wölker, Innenverteidiger und Fels in der Brandung, zeigte seine Fähigkeiten in der A-Klassenmannschaft des SV Sorghof. Darauf entwickelte sich ein kleiner Hype, der 28-jährige Sportler wurde aus Spaß geradezu vergöttert. Das führte aber dazu, dass das Selbstvertrauen des Fußballspielers enorm anstieg und er seine sportlichen Zelte nun sogar in der Bezirksligamannschaft der Indianer aufschlagen konnte - und auch immer wieder Spieler des Tages wurde. "Kaum war Martin Wölker im Kader der ersten Mannschaft, startete bei unserer Reserve eine Niederlagenserie", sagt sein A-Klassen-Coach Florian Zippe. Mit einem Lächeln im Gesicht, denn das A-Klassenteam punktete dann doch wieder und hat sich mit 26 Punkten aus 20 Partien im Mittelfeld eingenistet. Nach oben geht nichts mehr, denn dazu waren der designierte Meister SG Ursulapoppenricht und seine Verfolger SGS Amberg und FSV Gärbershof zu beständig. Zum Tabellenkeller ist der Abstand des SV Sorghof II sogar noch größer.

Diese ruhige Fahrwasser hätte auch die erste Mannschaft gerne: "Doch da ist die Bezirksliga noch nicht ganz gesichert und wir haben schon noch ein bisserl Arbeit vor uns, um den Klassenerhalt festzuzurren", so Zippe. "Wir sind in die A-Klassensaison mit einem Kader von knapp 20 Akteuren gestartet", erinnert Zippe. Dann aber kamen die Verletzungssorgen für beide Herrenteams und aus der A-Klassenmannschaft wurden Spieler in das Bezirksligateam befördert. Auch wenn durch einen guten Saisonstart der SV Sorghof II frühzeitig Punkte an Land ziehen konnte und die Truppe das ausgegebene Ziel, "mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben", sehr zeitnahe realisieren konnte, wurde es personell immer enger. "Nun haben wir das Glück, dass wir auf einen Pool von AH-Spielern um Manfred Schmidt zurückgreifen können, die uns mit zwei oder drei Spielern immer aushelfen."Dazu konnten noch drei Handballspieler aus Sulzbach-Rosenberg für diese sportliche Aushilfe erfolgreich gewonnen werden. Diese beiden Faktoren haben den ausgedünnten Kader wieder auffrisiert und durch diese Einsätze ist es auch gelungen, die Verletztenmisere zumindest einigermaßen auszugleichen. "Wir haben immer eine motivierte und gut aufgestellte Elf auch auf das A-Klassenfeld schicken können", freut sich Zippe über eine gelungene Lösung dieser nicht einfachen Situation. Anders als beispielsweise bei der DJK Ammerthal I und II trainieren bei den "Indianern" die Teams des SV Sorghof I und II zusammen. Der Übungsleiter der Reserve erklärt weiter: "Der Herrenbereich ist bei uns ein großes Ganzes mit zwei Mannschaften." Wenn das Bezirksligateam noch ein paar Punkte holt, ist man beim SV Sorghof mit dieser Saison sehr zufrieden.

A-Klasse Nord

Kaum war Martin Wölker im Kader der ersten Mannschaft, startete bei unserer Reserve eine Niederlagenserie Florian Zippe, Trainer der Sorghofer Reserve

22. SpieltagAmmerthal II - SGS Amberg Sa. 16 UhrFreihung - ESV Amberg So. 15 UhrKaltenbrunn - DJK Amberg So. 15 UhrLoderhof - M.Poppenricht So. 15 UhrHütten - Sorghof II So. 15 UhrGärbershof - Traßlberg II So. 15 Uhr

Nachholspiel

SG Rieden II - SV 08 Auerbach II 4:1 (2:0) Tore: 1:0 (15.) Tobias Hafenbradl, 2:0 (38.) Johannes Weigert, 3:0 (52.) Martin Luschmann, 4:0 (66.) Daniel List, 4:1 (86.) Sebastian Reindl - SR: Johann Lorenz - Zuschauer: 29