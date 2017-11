Nummer eins gegen Nummer drei: Die Spitzenpartie in der Kreisliga Süd zwischen dem SC Luhe-Wildenau und dem TuS Rosenberg verspricht viel - wenn's nicht wieder eine Nullnummer wird wie im Hinspiel. Und der FV Vilseck braucht eine neue Taktik.

Amberg. Am 5. August trennten sich Rosenberg und Luhe-Wildenau mit 0:0, jetzt stehen die Chancen auf mindestens ein Tor aber besser, denn der SC scheint in Top-Form. Anders hingegen die Lage bei der DJK Utzenhofen, die in Paulsdorf abgefertigt wurde und nun im Derby gegen Schmidmühlen die Weste wieder etwas putzen kann.SV 08 Auerbach FC Edelsfeld(sht) Gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Edelsfeld zählt im Heimspiel nur ein Sieg für die Bergstädter. Einfach werden es die Gäste der Heimelf allerdings nicht machen, denn auch die letzten Ergebnisse waren zumeist knapp. Die Hahnenkamm-Elf ist seit nunmehr sechs Spieltagen ohne Sieg und muss zwingend punkten, um den aktuell direkten Abstiegsplatz zu verlassen. Im Hinspiel war es eine enge und bis zum Schlusspfiff hart umkämpfte Partie, in der die Bergstädter mit 1:0 das bessere Ende für sich hatten. Die Gäste hatten am letzten Spiel, im Gegensatz zu den Auerbacher, ihre Heimspiel austragen können, mussten allerdings gegen Haselmühl eine 0:1 Niederlage hinnehmen. Die Auerbacher blieben ohne Einsatz und somit wird sich zeigen, wer besser mit dieser Situation zurechtkommt. Der Tabellenvorletzte darf keinesfalls unterschätzt werden und nur mit der richtigen Einstellung wird ein Erfolg möglich sein.DJK Utzenhofen SV Schmidmühlen(aun) Zum Derby empfängt die DJK Utzenhofen am Sonntag, 5. November (14 Uhr), im Wirlbach-Stadion den SV Schmidmühlen. Weiter auf der Stelle tritt die DJK Utzenhofen nach einer katastrophalen 0:7-Niederlage in Paulsdorf und bleibt damit im Keller stecken. Nur äußert dürftige elf Punkte konnte die DJK bisher erreichen. Nun trifft man zum ersten Heimspiel in der Rückrunde auf den Nachbarn SV Schmidmühlen. Die DJK wird viel investieren müssen, um den SV Schmidmühlen zu knacken, aber in der momentanen prekären Lage hilft nur ein Sieg weiter, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht ganz zu verlieren (12 Uhr: SG DJK Utzenhofen/Ursensollen II - ASV Haselmühl III).FV Vilseck TSV Königstein(mc) Der TSV Königstein konnte dem Tabellenführer Luhe-Wildenau vor Wochenfrist buchstäblich in der letzten Sekunde ein Remis abtrotzen und damit ihren achten Tabellenplatz sichern. Der TSV startete äußerst schlecht, fing sich aber dann in der Mitte der Hinrunde und konnte in den letzten acht Begegnungen 15 Punkte sammeln. Für den FV Vilseck wird dies eine sehr kniffelige Aufgabe, denn bereits im Hinspiel hatten es die Boztepe-Schützlinge schwer, um den 2:1 Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Man darf vor allem nicht, wie zuletzt gegen Haselmühl unzählige Chancen liegen lassen, da dem Gegner meist eine Möglichkeit reicht. Weiterhin muss das Spiel ohne Ball deutlich forciert werden, damit sich dem Ballführenden mehrere Anspielstationen bieten und man nicht ständig mit weiten Bällen operieren muss. Diese Schwächen fielen in den letzten Begegnungen besonders auf, was auch Trainer Hakan Boztepe nicht verborgen blieb und er in den beiden freien Wochen an diesen Mängeln mit seiner Mannschaft arbeitete. In welcher Formation die Blauen dann gegen Königstein antreten werden kommt darauf an, ob von den angeschlagenen Spielern der eine oder andere ins Team zurückkehrt.1. FC Rieden Germania Amberg(riw) Nach drei recht deutlichen Pleiten hintereinander kam Rieden vergangenen Sonntag im Derby gegen Schmidmühlen mit einem fürs Selbstvertrauen wichtigen Dreier nach Hause. Doch für den kommenden Spieltag wartet schon der nächste unangenehme Gegner auf die Vilstaler. Gegen den SC Germania Amberg tat sich der FC immer recht schwer. Vier unentschieden und eine Niederlage aus den letzten Aufeinandertreffen verdeutlichen dies. Die Germanen verfügen über eine relativ stabile Defensive, der Angriff hingegen hat derzeit Ladehemmung. Dass in der Mannschaft Potenzial steckt, beweisen - mit Ausnahme gegen Luhe-Wildenau - die erzielten Unentschieden gegen die fünf Spitzenteams der Liga. Nach dem Trainerwechsel kam der Spielausfall vom letzten Sonntag den Ambergern sicherlich nicht ungelegen, konnte sich das Team so in Ruhe auf das kommende Spiel vorbereiten. Auf Grund der langen Ausfallliste muss sich der FC hingegen mächtig anstrengen um die drei Punkte im Vilstal zu behalten.ASV Haselmühl SV Freudenberg(pme) Nach drei Auswärtsspielen in Folge kommt mit dem SV Freudenberg der Tabellenletzte ins Vilstalstadion. Der Gast konnte bisher nur einem Sieg und ein Unentschieden für sich verbuchen. Freudenberg kommt bisher überhaupt nicht in Tritt und es fehlt den Gästen auch etwas an Glück. Aufgrund dieser Misere hat Thomas Roth das Traineramt niedergelegt und Dominik Meier hat dieses nicht leichte Amt übernommen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit dieser Wechsel Früchte trägt. Das Hinspiel gewannen die Eckl-Jungs mit 1:0 - eines von fünf "1:0 Spielen". Die Heimelf konnte in drei Auswärtsspielen sieben Punkte holen und das Saisonziel Klassenerhalt somit vorzeitig absichern. In Edelsfeld wurde der glückliche Sieg mit einem verwandelten Foulelfmeter in der letzten Spielminute besiegelt. Neben Preischl und Büdinger steht mittlerweile auch Joel Lichtenfeld auf der Verletztenliste. Die Gäste dürfen nicht auf die leichte Schulter genommen werden, aber mit der richtigen Einstellung und dem entsprechenden Einsatz sollten die drei Punkte im Vilstal bleiben (13.15 Uhr: ASV Haselmühl II - SV Freudenberg II).SC Luhe-Wildenau TuS RosenbergDie Gäste sind das Überraschungsteam der Saison. Als Aufsteiger setzte sich die Elf von Rainer Summerer von Beginn in der oberen Tabellenhälfte fest. Mit 39 Toren stellt der TuS die beste Offensive der Liga. Und mit Pascal Behringer (14 Tore) und Christoph Bäumler (10) sind zwei Rosenberger unter den Top vier der Torjägerliste. Auch die Defensive um Kapitän Daniel Meindl arbeitet bei nur 15 Gegentreffern sehr zuverlässig. Luhe-Wildenau sollte also gewarnt sein.Beim 0:0 im Hinspiel konnte sich der SC bei Keeper Dominik Ruppert bedanken, dass er nicht mit leeren Händen heimkehren musste. Beim Rückrundenauftakt in Königstein (3:3) war zuletzt etwas Sand im Getriebe der Elf von Roland Rittner, die jedoch oft genug ihre Steigerungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat. Für dieses Topspiel kann Rittner bis auf Andreas Igl auf den gesamten Kader zurückgreifen.TSV Eslarn SSV PaulsdorfNach zuletzt zwei Auswärtsaufgaben in Folge erwartet den TSV Eslarn mit dem SSV Paulsdorf ein schwerer Brocken, denn der SSV hat sich mit zehn ungeschlagenen Spielen in Folge bis auf Rang zwei nach vorne gearbeitet. Paulsdorf stellt mit erst neun Gegentreffern die momentan stärkste Defensive der Liga. Das wird schwer für Eslarn, denn die Verletzungssorgen werden nicht weniger, in Rosenberg erwischte es erneut zwei Spieler. Es fehlen: Dobias (beruflich), M. Sperl, M. Rupp, H. Dierl (alle verletzt), der Einsatz von T. Lindner ist fraglich.

Kreisliga Süd

15. SpieltagLuhe-Wildenau - Rosenberg Sa. 14 UhrRieden - Germania So. 14 UhrUtzenhofen - Schmidmühlen So. 14 UhrEslarn - Paulsdorf So. 14 UhrVilseck - Königstein So. 14 UhrHaselmühl - Freudenberg So. 14 UhrAuerbach - Edelsfeld So. 14 Uhr1. SC Luhe-Wildenau 14 35:11 332. SSV Paulsdorf 14 34:9 323. TuS Rosenberg 14 39:15 304. FV Vilseck 13 27:11 305. 1.FC Rieden 14 30:26 286. ASV Haselmühl 14 13:14 247. SV 08 Auerbach 13 22:20 208. TSV Königstein 14 26:26 159. SV Schmidmühlen 14 23:36 1410. DJK Utzenhofen 14 12:33 1111. Germania Amberg 13 10:21 1012. TSV Eslarn 14 17:31 913. FC Edelsfeld 14 15:32 814. SV Freudenberg 13 12:30 4