Amberg. Die Bayerische Sportjugend im BLSV Kreis Amberg bietet in diesem Jahr wieder jede Menge Lizenzverlängerungslehrgänge, sowie die Übungsleiter Ausbildung "C" allgemein Schüler und Jugend an. Am 14. April können Übungsleiter/innen ihren Wissenshunger mit Themen wie, "Erste Hilfe im Sport", sowie "Zirkusspiele" stillen.

Hierzu werden Grundwissen und Szenen aus dem Sportalltag dazu beitragen im wichtigen Bereich der Erstversorgung bei Verletzungen abzudecken, aber auch dem Übungsleiter Sicherheit geben im Umgang bei Erste-Hilfe-Situationen.Jonglage und Akrobatik werden den zweiten Teil des Tages füllen, der einmal mehr für neue Impulse in Sportstunden sorgen soll. Stattfinden wird diese 8 UE (Unterrichtseinheiten) Fortbildung in der Grund- und Mittelschule Ammersricht.Mit einem reinen Outdoorprogramm wird am 22. und 23. September eine weitere Veranstaltung den Veranstaltungskalender der BSJ Amberg füllen. Beginnend mit Grundkenntnissen im Kanusport, dazu die erforderliche Hardware, sowie Sicherheitsaspekte im Umgang mit Wassersport und Natur. Den Rest des Tages wird man sich dem Thema Sport und Umwelt und eventuell Berührungspunkte im Verein widmen, die heutzutage immer mehr im Vordergrund stehen. Nordic-Walking Cross und Spiele im Wald werden den nächsten Tag ausfüllen, der sich ebenfalls nur im Freigelände bewegen wird. Als Sahnehäubchen beginnt dann am 6. Oktober bis 24. November über sechs Wochenenden die Übungsleiterausbildung in Kümmersbruck mit insgesamt 125 Stunden, sowie einer schriftlichen Prüfung mit Lehrprobe. Auskünfte erteilt wie immer das BSJ-Team Amberg-Sulzbach. Alle Daten unter www.bsj-amberg.de oder gleich zur Anmeldung über das BLSV QualiNet.