Amberg. Elf Spiele sind am Osterwochenende in der Kreisklasse Süd angesetzt, neben dem 19. Spieltag am Karsamstag noch vier Nachholspiele am Ostermontag, Acht Clubs sind also im "Doppeleinsatz". Der FC Schlicht hat gute Karten, die Meisterschaft einzufahren. Für den SV Etzelwang und die SpVgg Ebermannsdorf ist der Ligaerhalt kaum mehr zu realisieren - bleiben die Relegationsränge, die aber noch einige Wochen für Spannung sorgen werden. Aufstiegsanwärter FC Schlicht erwartet am Samstag den starken SV Hahnbach II und gastiert am Ostermontag auf dem Rengberg in Ursensollen.

Ein Match mehr, aber sieben Punkte Rückstand hat der Rangzweite, der SVL Traßlberg. Die Behrend- Jungs haben Heimrecht gegen den TSV Theuern, der gegen den Abstiegsrelegationsplatz kämpft. Zweimal ist der SV Köfering im Einsatz, der sich für den Aufstiegsrelegationsplatz positionieren möchte. Zunächst erwartet Coach Jobst mit seinen Mannen die DJK Ursensollen, am Montag geht es dann zum SV Kauerhof.Gut im Rennen ist auch noch der SV Hahnbach II, der allerdings schon sechs Punkte Rückstand auf den SVL Traßlberg hat. Um da noch einmal hinzuschmecken, sollte die Partie in Schlicht nicht verloren gehen und müsste auf alle Fälle das Heimspiel gegen den SV Raigering II, der seine Schäfchen noch nicht ganz im Trockenen hat, gewonnen werden. 29 Punkte hat der FC Großalbershof auf der Habenseite, aber die Forsthofer haben auch erst 15 Begegnungen absolviert.Der Ausgang der Spiele gegen die SpVgg Ebermannsdorf und am Ostermontag beim Tabellennachbarn SV Illschwang/Schwend wird entscheiden, ob die Truppe um Sven Kronhöfer im Sichtfeld der Aufstiegsrelegation bleiben kann. "Unsere personelle Situation ist ganz schön happig", führt Dominik Götz, der zusammen mit Daniel Bäuml die SpVgg Ebermannsdorf coacht, den Hauptgrund für die sportliche schlechte Situation ins Feld. "Wir haben nur 14 Spieler, einer oder zwei stehen meistens nicht zur Verfügung - da hast Du keine Alternativen." Klaus Ulrich steigt bei den Vilstalern wieder ins Training ein, damit werden es 15 Akteure, dennoch zu wenig für eine sportlich gute Saison. "Der Ligaerhalt ist zwar noch nicht ganz abgehakt, aber realistisch betrachtet glauben wir eigentlich nicht mehr daran".Der Fokus liegt auf der Zukunft, die auch nicht einfach wird, denn neben den eigenständigen Fußballern bei den E- und F-Junioren hat die SpVgg Ebermannsdorf eine SG mit der DJK Ensdorf bei den B, C- und D-Junioren, "aber bis da was in den Herrenbereich nachwächst, dauert es noch zwei lange Jahre." Jedenfalls wird sich die SpVgg sowohl beim FCG als auch im Nachholspiel gegen den SV Illschwang/Schwend so teuer wie möglich verkaufen.