Führungswechsel: Der SC Luhe-Wildenau ist von der Rolle und verliert seine Rolle als Nummer eins der Kreisliga Süd. Über den 3:2-Sieg des TuS Rosenberg freuen sich aber ganz besonders die Fußballer des SSV Paulsdorf.

Amberg. Denn durch die Niederlage des SC Luhe-Wildenau und dem Paulsdorfer Sieg in Eslarn übernahm der SSV am 15. Spieltag die Tabellenführung - gefolgt von Rosenberg, das sich auf den zweiten Platz schoss. Luhe-Wildenau rutschte auf den dritten Rang ab. Einen Befreiungsschlag landete die DJK Utzenhofen, die den SV Schmidmühlen mit 6:2 abfertigte.SV 08 Auerbach 2:1 (0:1) FC EdelsfeldTore: 0:1 (40.) Patrick Dehling, 1:1 (67). Jonas Heberl, 2:1 (84.) Manuel Trenz - SR: Jorrick Schumacher (Bayreuth) - Zuschauer: 150(sht) Eine gute konzentrierte und druckvollen Anfangsphase durch die Hausherren schien die Richtung für das Spiel vorzugeben. Doch nach 15 Minuten ließ die Konzentration nach und zu viele Fehlpässe und Abspielfehler ließen das Niveau sinken. Kurz vor der Pause brachte die Heimelf einen Pass in die Spitze nicht weit genug aus der Gefahrenzone, und der Ball kam postwendend auf die rechte Seite in den Strafraum, Patrick Dehling zog aus halbrechter Position ab und traf zum 0:1-Pausenstand. Nach der Pause knüpften die Bergstädter wieder an die Anfangsminuten an und drängten die Gäste in die eigene Hälfte. Mit der Einwechslung von Manuel Trenz kam zusätzlich Ordnung in das Auerbacher Spiel. Eine Ecke von Trenz an den ersten Pfosten verlängerte Heberl zum 1:1 ins lange Eck (67.). Beste Chancen von Hausner und Förster wurde vom besten Gästespieler, Torhüter Fischer, pariert. Bei einem Angriff über rechts setzte sich Grüner bis zur Grundlinie durch, brachte den Ball zurück in den Strafraum und Förster kam zum Abschluss. Hier konnte der Keeper erneut parieren, doch gegen den Nachschuss von Trenz war er machtlos und es stand 2:1 (84.).DJK Utzenhofen 6:2 (2:1) SV SchmidmühlenTore: 0:1 (04.) Alexander Graf, 1:1 (25.) Mario Augsberger, 2:1 (26., Foulelfmeter) Lukas Papadopoulus, 3:1/ 4:1 (54./55.) Tobias Eichermüller, 4:2 (58.) Daniel Liebchen, 5:2 (62.) Lukas Papadopoulus, 6:2 (87.) Tobias Eichermüller - SR: Jonas Kohn (Germania Amberg) - Zuschauer: 90(aun) Na also, es geht doch! Die DJK Utzenhofen hat in der Fußball-Kreisliga Süd den erhofften Befreiungsschlag geschafft. Und nach drei sieglosen Spielen mit dem 6:2 im Nachbarderby gegen den SV Schmidmühlen wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Tobias Eichermüller, Lukas Papadopoulus und Mario Augsberger sorgten mit ihren Treffern für den wichtigen Dreier beim Tabellennachbarn. Trainer Matthäus Pfeiffer war nach dem Spiel erleichtert: "Meine Jungs haben die Vorgaben umgesetzt und sich das heute erarbeitet. Der Sieg tut uns natürlich gut." Der Auftakt verlief nicht nach Maß: Nach einem in der vierten Minute ausgeführten Freistoß traf Alexander Graf (SV) zur 0:1 Führung ein. In der Folge hatten die Gäste viel Glück. Der Gastgeber erhöhte den Ballbesitz und erspielte sich Torchance um Torchance. In der 25. Minute konnte Mario Augsberger mit einem Kopfballtor den Torreigen eröffnen. In der 26. Foulelfmeter, der von Lukas Papadopoulus zum 2:1 verwandelt wurde. Nach der Pause bekam die DJK Utzenhofen mehr und mehr Oberwasser. Der SV Schmidmühlen verlor ein wenig die Kontrolle. Für Ruhe sorgte Tobias Eichermüller mit seinem 3:1 und 4:1 in der 54. und 55. Minute. Eine Unachtsamkeit der DJK-Hintermannschaft ließ für den SV Schmidmühlen ein 4:2 in der 58. Minute zu. In der 62. Minute stellte Lukas Papadopoulus mit seinem 5:2 im Alleingang den alten Abstand wieder her. Tobias Eichermüller erhöhte in der 87. Minute noch auf 6:2. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können.FV Vilseck 2:1 (1:0) TSV KönigsteinTore: 1:0 (10.) Benedikt Herbrich, 1:1 (48.) Bernd Holzwarth, 2:1 (58.) Damion Perrin - SR: Adrian Kohn (Amberg) - Zuschauer: 260(mc) Wie das Hinspiel so endete auch diese Begegnung mit dem gleichen Ergebnis für den FV Vilseck. Allerdings hing der Spielausgang bis zum Schlusspfiff an einem seidenen Faden, denn die Gäste drückten bis zum Ende auf den Ausgleich. Dass es für die Hausherren eng wurde, hatten sie sich wieder selbst zu zu schreiben, denn sie vergaben in den ersten 45 Minuten reihenweise gute Möglichkeiten. Dabei spielte die frühe Führung durch Benedikt Herbrich, der einen Steilpass von Stefan Liermann verwertete, den Vilseckern in die Karten. Als kurz nach der Pause Bernd Holzwarth per Kopf einen Eckball im Vilsecker Tor unterbrachte, wurde es ein richtiges Derby. Königstein war nun drauf und dran, die Führung zu erzielen. Sie rannten sich aber immer wieder an der Vilsecker Abwehr fest. Dann zog Damion Perrin aus 18 Metern ab, das Leder wurde noch abgefälscht und schlug auf den nun sehr glitschigen Boden im Königsteiner Kasten ein. Die Gäste drängten zwar bis zum Schluss, hatten aber noch Glück, als der eingewechselte Florent Sejdija eine Flanke an die Latte köpfte und den zurückspringenden Ball über das Tor köpfte.1. FC Rieden 1:1 (1:0) Germania AmbergTore: 1:0 (21.) Tobias Eichenseer, 1:1 (63.) Adrian Mayer - SR: Johann Bauer (DJK/SpVgg Rohr) - Zuschauer: 125(riw) In der Anfangsphase versuchte der Gast, die Riedener in die eigene Hälfte zu drängen. Der FC hielt kämpferisch dagegen und konnte sich zunehmend befreien. Der Führungstreffer entstand aus einer schnellen Kombination wie aus dem Lehrbuch. Tobias Götz überwand über auf der linken Seite seinen Gegenspieler, drang in den Strafraum ein und legte den Ball flach auf den mitgelaufenen Tobias Eichenseer zurück. Dieser versenkte mittig aus 13 Metern zur Führung. Glück für Rieden dann in der 30. Minute, denn einem Tor wurde wegen Abseitsstellung die Anerkennung verweigert. Durch den einsetzenden Regen im zweiten Spielabschnitt ging die spielerische Linie auf beiden Seiten verloren. Unnötige Ballverluste häuften sich, das Geschehen spielte sich weitgehend 40 Meter um die Mittellinie ab. Ein zweifelhafter Freistoß musste für den Ausgleich herhalten. Adrian Mayer versenkte den Ball unhaltbar für Torwart Matthias Maler im Winkel. Danach hoffte jede der beiden Mannschaften auf den Lucky Punch. Rieden kann in der momentanen personellen Situation mit der Punkteteilung zufrieden sein. Germania hingegen feiert den Teilerfolg.ASV Haselmühl 3:0 (1:0) SV FreudenbergTore: 1:0 (18.) Daniel Ibler, 2:0 (73.) Contrill Smith, 3:0 (76.) Daniel Ibler - SR: Atay Karabulut (Regensburg) - Zuschauer: 100(pme) Bereits nach vier Minuten scheiterte Hammerl nach schöner Vorlage von Keilholz an Gästetorwart Meiler. Freudenberg hatte ebenfalls eine gute Möglichkeit in Führung zu gehen. Ein 20-m-Freistoß von Dotzler landete nur am Pfosten, der Nachschuss aus kurzer Entfernung ging über das Tor. Den Führungstreffer erzielte allerdings die Heimelf, nach einem abgefälschten 25-m-Freistoß von Koch konnte Ibler die Kugel zum 1:0 einschieben.Das Spiel verflachte in der Folgezeit etwas und der ASV versäumte es das zweite Tor zu machen. Dieses fiel Mitte der zweiten Spielhälfte, eine flache Hereingabe von Außenlinie kann der kurz zuvor eingewechselte Smith im gegnerischen Kasten unterbringen. Die Gäste versuchten immer wieder durch Konter zu einem Torerfolg zu kommen, scheiterten aber an der ASV-Abwehr oder an Torwart Stiegler. In dieser Drangperiode nahm Hammerl einen weiten Abschlag von Stiegler auf und bediente mit einem genialen Pass in die Gasse ASV-Torjäger Daniel Ibler, der zum 3:0-Endstand verwandelte.SC Luhe-Wildenau 2:3 (2:2) TuS RosenbergTore 1:0 (1.) Nico Argauer, 2:0 (21.) Benjamin Urban, 2:1/2:2 (25./36.) Pascal Behringer, 2:3 (47.) Kevin Röhrer - SR: Adrian Kohn (FC Amberg) - Zuschauer: 190Was ist momentan nur los mit dem SC Luhe-Wildenau? Nach 20 Minuten tollem Fußball und einer 2:0-Führung brach die Rittner-Elf nach dem Anschlusstreffer in sich zusammen und musste sich dem TuS Rosenberg mit 2:3 geschlagen geben. Damit sind die Schwarz-Roten auch die Tabellenführung los. Bereits in der ersten Minute köpfte Nico Argauer seinen Farben mit 1:0 in Führung. In der achten Minute hatte er dann 2:0 auf dem Fuß, aber TuS-Keeper Moser fälschte den Ball mit viel Glück noch Zentimeter neben den Pfosten ab. Das Tor gelang in der 21. Minute aber Benjamin Urban aus 14 Metern unhaltbar für Moser. Zu diesem Zeitpunkt rechnete kein Zuschauer mehr damit, dass der TuS noch einmal in die Begegnung kommen, geschweige denn den Sieg einfahren würde.Dann kam aber die 25. Minute und damit die Wende. Lehnert vertändelte am eigenen Strafraum den Ball und Behringer lupfte den Ball über Ruppert zum Anschlusstreffer in die Maschen. Die junge SC-Mannschaft hatte nun vollständig den Faden verloren, Behringer gelang in der 36. Minute per Freistoß der Ausgleich. Die Hoffnung der heimischen Fans, dass sich ihre Mannschaft in der Pause wieder sammeln, und dann das Spiel wieder doch noch gewinnen würde, wurde jedoch bereits in der 47. Minute zerstört. Kevin Röhrer zog mal aus gut 23 Metern ab und überwand den in dieser Situation unglücklich agierenden Ruppert zum 2:3.TSV Eslarn 0:2 (0:1) SSV PaulsdorfTore: 0:1 (31., Elfmeter) Peter Schmidl, 0:2 (49.) Christian Schreier - SR: Klaus Gilch - Zuschauer: 100Für einen im ersten Durchgang tapfer mithaltenden Aufsteiger aus Eslarn war der neue Tabellenführer aus Paulsdorf dann doch eine Nummer zu groß. In der 35. Minute führten ein hoher Ball auf die linke Eslarner Abwehrseite und eine unglückliche Zweikampfführung zum Strafstoß für Paulsdorf: Schmidl verwandelte zum 0:1-Halbzeitstand. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war der Grenzlandelf deutlich anzumerken, dass sie sich mit aller verfügbaren Kampfeskraft gegen den Rückstand zur Wehr setzen wollte, bis der nächste Nackenschlag kam: In der 49. Minute flog ein hoher Ball ins defensive Mittelfeld des TSV, Paulsdorf eroberte den zweiten Ball, stürmte auf Schlussmann Kaiser zu und Schreier schob zum 0:2 ein.