Amberg. Derbytime in der Frauenbezirksliga Nord: Die SG Ebermannsdorf erwartet am 4. Oktober den punktgleichen TuS Rosenberg. Tabellenführer Edelsfeld spekuliert, den Platz an der Sonne weiter halten zu können.

Nach dem spielfreien Wochenende muss der SV 08 Auerbach wieder Konzentration hochfahren: Vierter Spieltag der Bezirksoberliga - Zu Gast ist die SpVgg SV Weiden, die sich im Vorjahr gerade noch soeben die Liga erhalten konnte. Der Neuling aus Auerbach ist nach zwei Teilerfolgen noch ungeschlagen, strebt aber auch seinen ersten Dreier an.Auch in der Bezirksliga Nord steht der vierte Spieltag vor der Tür. Die SG Ursensollen/Illschwang empfängt den starken FC Oberviechtach-Teunz. Nachdem die gut gestarteten Gastgeberinnen am vergangenen Wochenende auch ihren ersten Sieg einfahren konnten, geht man nun mit gestärktem Selbstvertrauen in eine nicht ganz einfach Partie, denn die Gäste haben ihre beiden bisher gespielten Begegnungen gewonnen. Der FC Edelsfeld begrüßt den TSV Flossenbürg am Samstag auf dem Hahnenkamm. Man will die Tabellenführung gegen einen noch bisher glücklosen Gegner weiterhin verteidigen und den Abstand zum FC Oberviechtach-Teunz vergrößern.Der TSV Theuern II reist zum Aufsteiger TuS Dachelhofen. Hier darf man sich auf einen stark kämpfenden Gegner einstellen, der endlich den ersten Erfolg einfahren will, da man immer noch ohne Punkte dasteht. Doch nach dem Kantersieg gegen die FTE Schwandorf dürfte der TSV Theuern II genug Rückenwind mit in die Partie nehmen und aus seiner Favoritenrolle auch Kapital schlagen können. Das Landkreisderby der SG Ebermannsdorf gegen den TuS Rosenberg wird auf den 4. Oktober verschoben. Beide Teams begegnen sich mit jeweils sechs Punkten im Gepäck.

Frauenfußball

Landesliga SüdReichenberg - Obereichstätt Sa. 16 UhrIngolstadt II - Kempten So. 12 UhrTheuern - Ruderting So. 15 UhrWacker II - Geratskirchen So. 15.15 UhrAmicitia - Augsburg So. 16 UhrObereichstätt - Ruderting Di. 03.10. 14 UhrBezirksoberligaAuerbach - SpVgg SV Weiden Sa. 16 UhrNeudorf - Wilting Sa. 16 UhrThalmassing - Nabburg Sa. 17 UhrAltenstadt/Voh. - SC Regensburg II Sa. 17 UhrBezirksliga NordEdelsfeld - Flossenbürg Sa. 17 UhrUrsensollen - Teunz Sa. 17 UhrSchwandorf - Leonberg So. 16 UhrDachelhofen - Theuern II So. 17.15 UhrFlossenbürg - Teunz Di. 03.10. 15 UhrEbermannsdorf - Rosenberg Mi. 4.10.. 17 UhrKreisliga 1Auerbach II - Neusorg II Sa. 14 UhrStörnstein - Eschenbach Sa. 16 UhrEtzenricht - Gebenbach Sa. 18 UhrTheuern III - Ensdorf So. 13.15 Uhr