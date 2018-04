Es hat den Anschein, als ob es in der Aufstiegsrelegation der Kreisklasse Süd zum Showdown zwischen den punktgleichen Mannschaften des SV Köfering und des SVL Traßlberg kommt.

Knifflige Aufgaben

Wunder bleibt wohl aus

Duell am Rengberg

Amberg. Denn am letzten Spieltag stehen sich die beiden Aufstiegsbewerber im direkten Duell gegenüber. Nach der Heimniederlage gegen Ursensollen sinnt der SVL Traßlberg auf Wiedergutmachung, denn er möchte wieder in die Kreisliga zurück. Das Gastspiel beim Tabellennachbarn SV Hahnbach II wird aber für die Behrend-Jungs eine harte Nuss.Wieder in Schwung gekommen ist der SV Köfering. Coach Roland Jobst attestiert seiner Elf, "dass die gute Form nach einer fast zu guten Vorbereitung nun wieder zurückkommt". Auf der Zielgeraden dieser Saison sieht sich der SV Hubertus noch einigen kniffligen Aufgaben ausgesetzt, denn die Kontrahenten heißen unter anderem FC Schlicht, FC Großalbershof, FC Neukirchen und eben SVL Traßlberg. "Wir wollen schon Richtung Kreisliga, aber wir müssen nicht", sagt Jobst. "Toll wäre es schon, mal wieder eine Stufe höher zu spielen, denn damit würden sich die Jungs auch für ihre Einstellung und ihren Trainingsfleiß belohnen." Lediglich Patrick Arbogast steht noch längere Zeit auf der Verletztenliste. Nun gilt es erst einmal die Hürde beim SV Raigering II zu meistern.Wenn man die Punkte aus dem ausgefallenen Match gegen den SV Raigering II noch dazurechnet, hat der FC Schlicht an der pole position satte elf Punkte Vorsprung. Am 22. Spieltag der Kreisklasse Süd erwartet der Tabellenführer den Ex-Kreisligisten FC Neukirchen.Im Keller der Liga rettet die SpVgg Ebermannsdorf und den SV Etzelwang wohl auch nicht mehr das berühmt-berüchtigte Fußballwunder. Spannende Ausgangslage, denn die beiden Kandidaten für die Abstiegsrelegation, der TuS Hohenburg und der TSV Theuern erwarten "dahoam" die beiden vermeintlichen Absteiger SV Etzelwang und SpVgg Ebermannsdorf: Da sollte auf dem Konto schon eine Gutschrift eingehen.Sollte der SV Kauerhof sein Heimspiel gegen den SV Illschwang/ Schwend zu einem Dreier nutzen können, sollte auch bei den Schwarz-Gelben nichts mehr anbrennen. Aber der Gast spielt grundsolide und will auch aus der Herzogstadt nicht mit leeren Händen retour fahren. Gut in Schuss ist derzeit die DJK Ursensollen, aber auch der FC Großalbershof ist gut drauf und am Rengberg nicht chancenlos.

Kreisklasse Süd

22. SpieltagRaigering II - Köfering Sa. 13.30 UhrTheuern - Ebermannsdorf Sa. 16 UhrHahnbach II - Traßlberg So. 13.15 UhrSchlicht - Neukirchen So. 15 UhrKauerhof - Illschwang So. 15 UhrUrsensollen - Großalbershof So. 15 UhrHohenburg - Etzelwang So. 15 Uhr