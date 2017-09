Amberg. Die Spielgemeinschaft aus Ursulapoppenricht und Gebenbach marschiert in der A-Klasse Nord weiter vorne weg - und wie. Mit einem 9:1-Kantersieg fegte die Elf von Kapitän David Körmer Concordia Hütten von deren eigenem Platz. Am Freitag sieben Treffer im Nachholspiel in Traßlberg, jetzt neun - auf insgesamt 40 Tore bringt es der Tabellenführer. Die SGS Amberg patzte im Verfolgerduell und verlor beim FSV Gärbershof. In Loderhof fand eine extrem lange Wartezeit ein Ende.

SV Loderhof 2:1 (2:0) SV Sorghof IITore: 1:0/2:0 (22./32.) Daniel Meyer, 2:1 (66.) Philipp Wywiol - SR: Mustafa Sapkaya (SV Hohenstadt) - Zuschauer: 50 - Rot: (90.) Artem Schneider (SV Loderhof), Tätlichkeit(bt) Fast drei Jahre mussten die Anhänger des SV Loderhof/Sulzbach warten, ehe sie gegen den SV Sorghof II wieder einen Heimsieg feiern konnten. In der ersten Halbzeit sorgte der zweifache Torschütze Daniel Meyer, der einen Pass von der Mittellinie durch Christoph Helisch annahm und verwandelt, für die Führung der Hausherren. Dem gleichen Spieler gelang mit einem Weitschuss das 2:0. Mit einer Angriffswelle versuchten die Gäste nach dem Anschlusstreffer die Partie noch zu drehen. Mit kämpferischen Einsatz und Glück überstand der SV Loderhof diese kritische Phase.SV M.-Poppenricht 3:2 (2:1) ESV AmbergTore: 0:1 (8., Eigentor) Thomas Rudert, 1:1/2:1 (24./43.) Eric Pridgen, 3:1 (64.) Alexander Antonow, 3:2 (90.) Christian Lindorf - SR: Markus Lutter (DKK Ammerthal) - Zuschauer: 80(hpr) Der SVM überließ den Gästen anfangs die Initiative und brachte sie mit einem Kopfball-Eigentor sogar in Front. Dann besannen sich die Gastgeber und Eric Pridgen glich mit einem Linksschuss aus. In der 36. Minute musste SVM-Abwehrchef Sebastian Neiswirth kurz vor der Linie für seinen schon geschlagenen Keeper Benedikt Kohler klären. Kurz vor dem Wechsel stellte Eric Pridgen nach schönem Solo die Weichen auf Sieg.Für die Vorentscheidung sorgte Alexander Antonow, dessen Rechtsschuss nach Hackenvorlage von Pridgen noch leicht abgefälscht wurde. Dann konnten die Gastgeber aber nicht mehr nachlegen und kassierten den Anschlusstreffer.FC Kaltenbrunn 2:0 (2:0) FC FreihungTore: 1:0 (16.) Lukas Oheim, 2:0 (28.) Taiwo Adelusi - SR: Wolfgang Meier (TSV Pressath) - Zuschauer: 140Die erste gute Torchance nutzte Lukas Oheim nach einer Vorlage von Taiwo Adelusi mit einem Schuss in die lange Ecke. Das brachte den Hausherren Stabilität und Spielkontrolle und so markierte Adelusi in der 28. Minute das verdiente 2:0 auf Zuspiel von Oheim. In Hälfte zwei blieb Kaltenbrunn überlegen, Freihung hatte im gesamten Spiel nur eine Möglichkeit in Hälfte eins, die Heimtorwart Bauer gut parierte.DJK Ammerthal II 4:1 (1:0) DJK AmbergTore: 1:0/2:0 (4./49.) Stefan Ehbauer, 2:1 (59.) Rene Bachfischer, 3:1 (69.) Andreas Mayer, 4:1 (81.) Nico Kühn - SR: Wolfgang Meier (TSV Pressath) - Zuschauer: 45 - Gelb-Rot: (85.) Artem Meissner (DJK Amberg) wegen wiederholtem Foulspiel(rbaa) Ammerthal erwischte einen Blitzstart und ging bereits in der 4. Minute durch Stefan Ehbauer mit 1:0 in Führung. Chancen nachzulegen gab es in der Folge zuhauf, und gleich nach Wiederbeginn glückte Ehbauer der überfällige zweite Treffer. Wie aus dem Nichts machte es Rene Bachfischer mit seinem Tor zum 2:1 wieder spannend.Danach gestalteten die eifrigen Gäste das Spiel etwas offener ohne dabei aber ernsthaft für Gefahr zu sorgen. Mit einem strammen Schuss aus der Distanz zum 3:1 sorgte Andreas Mayer für eine Vorentscheidung. Für das 4:1 Endergebnis sorgte Nico Kuhn, nachdem er von Lukas Peter mustergültig in Szene gesetzt wurde.FSV Gärbershof 5:1 (3:0) SGS AmbergTore: 1:0 (7.) Harry Gittel, 2:0 (14.) Stanislaus Punda, 3:0 (27.) Andreas Filippov, 4:0 (64.) Arthur Ellenschläger, 4:1 (65.) Roman Schmidt, 5:1 (85.) Simon Cholodov - SR: Walter Schimpke (SV Kauerhof) - Zuschauer: 50 - Besonderes Vorkommnis: (13.) Torwart Thomas Kouba (Gärbershof) hält Foulelfmeter von Eugen Baumbach(sgm) Das Stadtderby war eine klare Sache für den gastgebenden FSV. Schon nach wenigen Minuten war Gittel nach einem Freistoß zur Stelle und schoss hoch zur Führung ein. Die SGS hatte kurz darauf die Möglichkeit zum Ausgleich, doch Torhüter Kouba hielt den halbhoch geschossenen Elfmeter vom ehemaligen FSV-Spieler Baumbach. Vom Schock noch nicht erholt kam im Gegenzug der nächste Nackenschlag für die Finkel-Elf, als Punda von links den Ball flach ins lange Eck zum 2:0 schob. Beim 3:0 bediente Gittel wunderbar Andi Filipov mit einem Querpass, so dass dieser aus kurzer Distanz einschieben konnte.Ellenschläger beseitigte mit einem 20-Meterschuss die letzten Zweifel. Den Endstand besorgte Kapitän Cholodov kurz vor Spielende nach schönem Pass von Asabidi. Mit diesem hochverdienten Sieg bleibt der FSV Gärbershof Spitzenreiter Ursulapoppenricht auf den Fersen und baut den Vorsprung auf die Verfolger aus.Concordia Hütten 1:9 (1:4) SG U.-PoppenrichtTore: 0:1 (6., Eigentor) Koffi Assila, 0:2 (22.) Remigiusz Szewczyk, 0:3 (22.) Cengiz Izmire, 1:3 (30.) Sergej Petrov, 1:4 (32.) David Körmer, 1:5 (54.) Fabian Frank, 1:6 (71.) Remigiusz Szewczyk, 1:7 (77.) Cengiz Izmire, 1:8 (85.) Erdal Izmire, 1:9 (88.) Andreas Fischer - SR: Anton Dötsch (FC Tremmersdorf) - Zuschauer: 25