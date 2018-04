Amberg-Sulzbach. Beim diesjährigen Landkreislauf werden einmal mehr Landkreislauf-T-Shirts vergeben. Aber nicht nur die Sieger erhalten die begehrten Shirts, sondern alle Teilnehmer, denn es gelte ja der Leitspruch "Dabei sein ist alles'", so Landrat Richard Reisinger bei der Vorstellung des T-Shirts in den Räumen der Sparkasse Amberg-Sulzbach. Diese hat als Hauptsponsor erneut die Kosten dafür übernommen. Die Sparkassen-Vorstände Werner Dürgner, Alexander Düssil und Dieter Meier präsentierten gemeinsam mit Landrat Richard Reisinger sowie den Landkreislauf-Organisatoren Erich Dömel und Robert Graf (von rechts) das T-Shirt, das in diesem Jahr in einem schlichten Grauton gehalten wurde, von dem sich das neue Landkreislauf-Logo in knalligem Rot wiederum deutlich abhebt. Der Landkreislauf ist am Samstag, 5. Mai. Auf elf Etappen geht es ab 8 Uhr von Traßlberg nach Paulsdorf. Die Anmeldung für die größte Breitensportveranstaltung im Landkreis Amberg-Sulzbach ist nur online noch bis zum 27. April unter www.amberg-sulzbach.de/landkreislauf/ möglich. Bild: exb