Amberg. Bei den Fußballvereinen sind alle Entscheidungen über Auf- und Abstieg längst gefallen und die Saison auch schon gestartet, so steht bei den Schiedsrichtern nun auch fest, wer 2017/18 in welcher Liga pfeifen darf. Da nun am Wochenende der letzte Leistungslehrgang, der DFB-A-Junioren Bundesliga in der Sportschule Grünberg, erfolgreich absolviert wurde, erhielten zwei Amberger gleich ihren ersten Spielauftrag: Thomas Ehrnsperger leitet am 13. August die Partie des Karlsruher SC gegen den 1.FC Mainz 05 und Benjamin Mignon am 20. August den SC Freiburg gegen den VFB Stuttgart.

Die Schiedsrichtergruppe Amberg kann sich über das Ergebnis der Saison 16/17 wieder freuen. Die beiden Aufsteiger des letztes Jahres in die Bayernliga, Thomas Ehrnsperger und Benjamin Mignon, konnten sich in der vorderer Hälfte etablieren. Auch in der Landesliga machten Jonas Kohn und Moritz Fischer auf sich aufmerksam. Die Belohnung dafür war die Nominierung für Thomas Ehrnsperger und Benjamin Mignon als Schiri für die A-Junioren Bundesliga und für Jonas Kohn und Moritz Fischer als Assistent dazu. Den Sprung endlich in die Landesliga schaffte Matthias Kraus, der bereits in den letzten zwei Jahren den undankbaren Ersatzplatz inne hatte.Mit acht Schiris in der Bezirksliga stellt die Gruppe Amberg das größte Kontingent, die auch in der Landes- und Bayernliga als Assistenten tätig sind. In der höchsten Oberpfälzer Spielklasse kennen sich aus: Tim Schuller, Julian Roidl, Patrick Arnold und Manuel Röhrer; als Förder-Referee für die Landesliga wurde Felix Hahn aufgestellt. Die beiden 16-jährigen Youngsters Matthias Zahn und Lukas Schwendner sollen zunächst viel Erfahrungen sammeln. Den letzten Platz übernimmt Sergej Aleschko als Nachrücker für den 17 Jahre lang im Bezirk tätig gewesenen Mario Hefner (1.FC Schlicht). Um weiterhin die Besetzung der Spiele in den unteren Spielklassen gewähren zu können, bietet die Gruppe Amberg einen Wochenendkurs für Interessierte an vom 15. bis 17. September; Anmeldungen an Obmann Tobias Bauer (Tel. 0170-3434491. Die qualifizierten Schiedsrichter im Überblick:DFB-A-Junioren Bundesliga : Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger (26, 1.FC Rieden), Benjamin Mignon (24, SV Loderhof/Sulzbach); Schiedsrichterassistent: Jonas Kohn (21, SC Germania Amberg), Moritz Fischer (20, SpVgg Ebermannsdorf)Bayernliga: Thomas Ehrnsperger, Benjamin Mignon Landesliga: Jonas Kohn, Moritz Fischer und Matthias Kraus (26, 1.FC Rieden)Landesliga-Förderschiris: Felix Hahn (22, TSV Theuern). Bezirksliga: Felix Hahn, Julian Roidl (23, DJK Ensdorf), Tim Schuller (22, SV Freudenberg), Manuel Röhrer (27, TuS Rosenberg), Patrick Arnold (20, TSV Königstein), Matthias Zahn (16, FC Großalbershof), Lukas Schwendner (16, DJK Ensdorf) und Sergej Aleschko (26, SV Kauerhof)Schiedsrichter-Beobachter: Bayern- und Landesliga: Thomas Gebele (SGS Amberg). Bezirksliga: Tobias Bauer (SpVgg Ebermannsdorf), Franz Dietrich (SV Sorghof), Jürgen Haller (TuS/WE Hirschau), Gerhard Söllner (1.FC Rieden)