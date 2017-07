Amberg. Am Wochenende fällt der Startschuss für die neue Saison in der Kreisklasse Süd: Alte Bekannte aus der jüngeren (SV Etzelwang) und älteren (Hohenburg, Theuern) Vergangenheit haben den Wiederaufstieg geschafft. Die Absteiger aus der Kreisliga wie der SVL Traßlberg oder der FC Neukirchen wollen den sportlichen Betriebsunfall möglichst schnell vergessen lassen. Eine spannende und vermutlich auch sehr ausgeglichene Saison steht vor der Tür.

Es ist schwer zu sagen, wo wir landen, weil es ja doch eine extrem ausgeglichene Liga sein wird. Bernd Polster, Trainer des SV Kauerhof

Deutlich am meisten Veränderungen im Kader hat der SV Kauerhof, der zum Auftakt im Derby beim SV Hahnbach II antritt. Ein Quartett hat den Verein verlassen, vier weitere Leistungsträger lassen ihre Karriere ausklingen und spielen künftig bei den Alten Herren. Ein großer Aderlasse - mit Abstand der größte in der Liga. Zahlreiche Neuzugänge - vor allem vom SV Loderhof und aus dem Nachwuchsbereich - sollen diese Abgänge auffangen.Zu den 13 bereits fest stehenden Spielern kamen nun noch neu Konrad Fritsche (TuS Rosenberg) und Sven Schimpke (ohne Verein), dazu könnten noch ein, zwei interessierte Fußballspieler kommen. 46 Pässe hat Trainer Bernd Polster somit für die beiden Herrenmannschaften zur Verfügung, im Durchschnitt 25 Sportler tummeln sich auch im Training bei den Schwarz-Gelben. Bei den Neuzugängen im Verein sei "Vieles von alleine gegangen, weil wir uns die Kreisklasse erhalten konnten und das Umfeld passt", so der Trainer, der nun die weitere Aufgabe hat, diese zahlreichen Wechsel sportlich erfolgreich zu integrieren."Die Verjüngung war notwendig", so der Übungsleiter, "und da in den Trainingseinheiten alle gut mitziehen, hoffe ich, dass wir einen guten Start hinbekommen." In der Vorbereitung überzeugte die Mannschaft vor allem im ersten Durchgang bei den Spielen gegen Auerbach und die SG Ursulapoppenricht/Gebenbach II, dazu gab es auch ein bisschen Leerlauf, aber das Team soll natürlich noch weiter zusammenwachsen. "Es ist schwer zu sagen, wo wir landen, weil es ja doch eine extrem ausgeglichene Liga sein wird", so Polster, der aus Hahnbach einen Punkt mitnehmen möchte.Zwei ambitionierte Mannschaften messen sich zu einem ersten Gradmesser bei der Partie 1. FC Neukirchen gegen die DJK Ursensollen und auch der Abstiegskollege SVL Traßlberg hat beim Rückkehrer SV Etzelwang keine leichte Aufgabe, auch wenn die Zielsetzungen für diese Saison unterschiedlich sind.Kleine erste Fingerzeige darf man sich auch vom Aufsteigerduell TuS Hohenburg gegen den TSV Theuern erwarten. Der FC Schlicht und der SV Illschwang/Schwend kennen sich schon aus einigen Duellen in dieser Spielklasse und die Jungs vom Rennweg sollten auch zu Hause punkten. Einen Heimdreier würde auch der SV Köfering gegen den FC Großalbershof gerne einfahren, das Match des SV Raigering II gegen die SpVgg Ebermannsdorf erscheint offen.

Kreisklasse Süd

1. SpieltagRaigering II - Ebermannsdorf Sa. 12.00 UhrKöfering - Großalbershof Sa. 16.00 UhrHohenburg - Theuern Sa. 16.00 UhrNeukirchen - Ursensollen So. 15.00 UhrHahnbach II - Kauerhof So. 15.00 UhrEtzelwang - Traßlberg So. 15.00 UhrSchlicht - Illschwang So. 16.45 Uhr