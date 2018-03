Alles war für eine dreitägige Mega-Party angerichtet: Der TuS Rosenberg II hatte in der Aufstiegssaison 2015 alle 21 Partien gewonnen. Er brauchte noch einen Dreier, um den Aufstieg in die Kreisklasse und den größten Erfolg der Reserve einzutüten. Aber dann.

Rosenberg. Am Freitag, 1. Mai ging es zum SVL Traßlberg II und die Gastgeber, bis dahin eher keine Helden der Liga, vereitelten mit einem 1:1 die ganz große Sause. Der Aufstieg des TuS Rosenberg II klappte erst mit dem nächsten Match, die Freude war nach wie vor groß, aber die fulminante Aufstiegsfeier fiel wesentlich kleiner aus, denn am nächsten Tag stand ja wieder der eigentliche Beruf auf dem Spielplan.Das erste Jahr in der Kreisklasse Süd schloss der TuS Rosenberg II mit dem Abstiegsrelegationsrang ab, verzichtete aber auf diese Spiele, da die erste Mannschaft aus der Kreisliga in die Kreisklasse abgestiegen war und mit zwei Mannschaften in zwei unterschiedlichen Kreisklassen zu spielen, war für den TuS Rosenberg doch ein bisschen zu waghalsig. Die erste Mannschaft reparierte den Betriebsunfall sofort, die zweite Mannschaft hat sich nach einem Jahr der Konsolidierung wieder in der Spitzengruppe der A-Klasse Süd eingefunden und von 17 Partien erst zwei gegen den FV Vilseck II und am letzten Spieltag beim SV Freudenberg II verloren, erinnert René Kutschenreiter, der zweite Spartenleiter beim Traditionsverein. "Wir wollen natürlich so lange wie möglich um die Plätze eins und zwei mitspielen, aber wenn wir den Aufstieg nicht schaffen sollten, wäre das für uns kein Beinbruch." Gut findet der Funktionär die reine Reserve-Liga in der A-Klasse, denn sie bieten Vorspiele vor der "Ersten" und ganz andere Einsatzmöglichkeiten für die Fußballer.Nach dem gewissermaßen freiwilligen Abstieg in die A-Klasse hatte sich der TuS Rosenberg II personell nur wenig verändert, nur ein paar allerdings erfahrene Recken hatten den Abschied aus der Punktrunde ohnehin schon eingeplant. Die personellen Lücken sollen mit der Jugend geschlossen werden, "aber da geht es uns so wie wohl fast allen Vereinen, denn der große Schwung an Nachwuchsfußballern kommt nicht mehr nach, nur noch vereinzelte Spieler, und davon sind auch nicht alle für den Herrenbereich zu begeistern", so der Funktionär. Im Juniorenbereich hilft eine Spielgemeinschaft über die Runden, die SG mit dem SVL Traßlberg, dem SV Kauerhof und dem SV Loderhof klappe gut und umfasse die A-,B- und C- Junioren. "Aber eigentlich ist es traurig, dass in einer Stadt mit 20 000 Einwohnern vier Vereine notwendig sind, um eine Mannschaft zu stellen."Der TuS Rosenberg hat sich neu aufstellen können: Drei Spartenleiter und ein Team von zehn Personen sorgen dafür, dass der Club in Sachen Ehrenamt breit und gut aufgestellt und auch für einen möglichen sportlichen Erfolg bereit ist.

A-Klasse Süd

19. SpieltagInter Amberg II - Auerbach II Sa. 14 UhrEtzenricht II - Edelsfeld II Sa. 14 UhrGermania II - Vilseck II Sa. 14.15 UhrFreudenb. II - Schmidmühlen II Sa. 14.15 UhrPaulsdorf II - Gebenbach II Sa. 14.15 UhrHaselmühl II - Rosenberg II Sa. 14.15 UhrEnsdorf II - Rieden II Sa. 16 UhrNachholspieleRosenberg II - Gebenbach II Mo. 13.15 UhrRieden II - Haselmühl II Mo. 13.15 UhrGermania II - Etzenricht II Mo. 13.15 UhrEdelsfeld II - Inter Amberg II Mo. 13.15 UhrPaulsdorf II - Freudenberg II Mo. 13.15 UhrSchmidmühlen II - Vilseck II Mo. 13.15 UhrAuerbach II - Ensdorf II Mo. 17 Uhr