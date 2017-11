Amberg. In der Bezirksliga der Volleyballerinnen durfte der spielfreie SVTUSDJK Grafenwöhr zuschauen, wie sich die Mitkonkurrenten an der Spitze sich gegenseitig die Punkte wegnahmen. So geschehen bei der Spielrunde in Riedenburg - die Hausherrinnen besiegten den SC Ettmannsdorf glatt und drehten das Duell mit dem SV Wenzenbach nach 0:2 mit einem 16:14 im Tiebreak zum 3:2. Die Wenzenbacher Mädels verspielten auch gegen den SCE nicht nur die erneute Zwei-Satz-Führung, sondern verloren auch den Entscheidungssatz (13:15). Jeweils sechs Punkte erspielten sich der SV Hahnbach III und TV Furth im Wald. Die Furtherinnen nutzten ihre Heimspiele gegen TB/ASV Regenstauf III und den ASV Schwend zu zwei Viersatzerfolgen, der ASV unterlag auch gegen Regenstauf (19, 18, 19). Die Hahnbacher Dritte holte sich auswärts die Saisonsiege zwei und drei gegen die SG SV Burgweinting/SV Donaustauf und den FC Miltach, der Lohn ist der aktuelle Platz fünf. Bei den Männern sind die Talente des TB/ASV Regenstauf II mit zwei Siegen an die Spitze gestürmt. Liebschner und Co. gewannen verdient und klar gegen die Hausherren der SG SV Donaustauf/SV Burgweinting II und den TuS Schnaittenbach. Die Kaoliner enttäuschten zuvor durch ein 1:3 gegen die Gastgeber, aber bereits am Samstag bekommt man die Möglichkeit zur Wiedergutmachung in Heimspielen.