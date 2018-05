Die Spannung steigt drei Spieltage vor Saisonende in der Kreisliga Süd: Wer wird Meister, wer steigt ab und wer muss oder darf in die Relegation? Alles ist noch offen vor der 24. Runde. Und zum SV 08 Auerbach kommt eine stürmische Truppe.

Amberg. Der SSV Paulsdorf wird keine leichten Karten in Sachen Meisterschaft zu haben, muss er doch zum abstiegsbedrohten FC Edelsfeld, der zum sprichwörtlichen letzten Strohhalm greift. Da hat's der SC Luhe-Wildenau einfacher, denn er erwartet den ASV Haselmühl, der etwas aus der Spur geraten scheint: Nur ein Punkt aus den letzten sieben Spielen.Germania Amberg SV Schmidmühlen(tne) Nur ein Platz aber immerhin schon fünf Punkte trennen die Kontrahenten. Zudem können die Gäste aus Schmidmühlen auf einen erfolgreichen Monat zurückblicken. Schon seit fünf Spielen ist die Truppe ungeschlagen. Höhepunkt dieser Erfolgsserie war der Sieg gegen Tabellenführer Paulsdorf. Gänzlich anders ist die Situation beim SC Germania. Nur ein Pünktchen trennt die Mannschaft von Coach Stefan Jokiel vom Relegationsplatz. Zuletzt gab es im Nachholspiel am Dienstag gegen den SV Auerbach wieder nur ein Remis, das nicht weiterbringt. Es gilt nun für die letzten drei Begegnungen alle Kräfte zu mobilisieren, um die drohende Relegation zu vermeiden. Hoffnung macht dabei die Tatsache, dass die Mannschaft intakt scheint und in punkto Einsatzwillen und Kampfbereitschaft nichts vermissen lässt. Vornehmlich im Angriff ist aber noch Luft nach oben. Allerdings muss man in diesem Mannschaftsbereich erneut einen personellen Nackenschlag verdauen. Neben dem zuletzt fehlenden Adrian Mayer fällt nun noch Torjäger Florian Danzer mit einer Zerrung aus. Mehr als ein Remis wie im Hinspiel wäre schon eine willkommene Überraschung.FC Edelsfeld SSV Paulsdorf(mam) Nach zuletzt drei Niederlagen, unter anderem gegen die direkten Konkurrenten aus Freudenberg und Königstein hat der FC Edelsfeld den Anschluss an die Nichtabstiegsränge verloren. Theoretisch ist der Klassenerhalt noch möglich, aber es braucht viel Optimismus, um noch an den Verbleib in der Kreisliga zu glauben. Dazu müsste die Elf vom Hahnenkamm schon die noch ausstehenden drei Begegnungen für sich entscheiden, allerdings haben die zurückliegenden Wochen bei der jungen Edelsfelder Mannschaft deutliche Spuren hinterlassen. Kräftemäßig muss man nun Tribut zollen, Beleg dafür ist auch die stetig wachsende Verletztenliste. Noch dazu bekommt man es am Sonntag mit dem Tabellenführer SSV Paulsdorf zu tun. Die Gäste liefern sich ein Kopf-an Kopf-Rennen mit dem SC Luhe-Wildenau um die Meisterschaft. Einen Punkt Vorsprung hat der SSV und mit dem Nachteil des schlechteren direkten Vergleichs können sich die Paulsdorfer keinen Ausrutscher mehr erlauben. Für sie zählen im Saisonendspurt nur drei Punkte, worin vielleicht eine Außenseiterchance des FC Edelsfeld liegen könnte.1. FC Rieden TSV Königstein(riw) Nach drei recht deutlichen Pleiten in Folge mit satten zwölf Gegentoren muss für Rieden unbedingt ein Sieg her, um die über die gesamte Saison gezeigten recht guten Leistungen zu bestätigen und den fünften Tabellenplatz abzusichern. Königstein hingegen hat mit drei Siegen in Folge und beachtlichen zwölf Einschlägen ein beeindruckendes Saisonfinish hingelegt. Rechnerisch fehlen noch drei Punkte zum Klassenerhalt, den Königstein in Rieden endgültig perfekt machen möchte.DJK Utzenhofen SV Freudenberg(aun) Enttäuscht waren die Utzenhofener nach der Niederlage gegen Luhe-Wildenau und am vergangenen Sonntag gegen den FV Vilseck. Vor allem wegen der vorangegangen fünf gewonnenen Spiele. Geht vielleicht der DJK Utzenhofen kurz vor Saisonende die Kraft aus? Am Sonntag (15 Uhr) empfängt die DJK Utzenhofen den SV Freudenberg. Zur Winterpause schien Freudenberg mit nur vier Punkten ein sicherer Absteiger zu sein. Doch in diesem Jahr holten sie 16 Punkte aus 9 Spielen. Bei Utzenhofen läuft es dagegen zur Zeit nicht nach Wunsch: Nach fünf Siegen - und zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Aktuell befinden sich die Lauterachtaler immer noch im Tabellen-Niemandsland, trotzdem sollten sie mal wieder punkten und vor allem ihrem Heimpublikum etwas bieten. Trainer Matthias Pfeifer stehen für diese Begegnung wieder alle Spieler zur Verfügung (13 Uhr: SG DJK Utzenhofen/Ursensollen II - TSV Königstein II).TSV Eslarn FV VilseckDer Kampf um den Klassenerhalt ist für den TSV Eslarn mit acht Punkten Rückstand auf den Relegationsrang drei Spieltage vor Saisonende praktisch verloren. Nun geht es darum, sich würdig aus der Spielklasse zu verabschieden. Das Heimspiel gegen den FV Vilseck bietet dazu schon mal eine Gelegenheit. "Wir wollen beherzt um ein gutes Ergebnis kämpfen", kündigt Trainer Fabian Dimper an. Allerdings weiß der Coach, dass die viertplatzierten Gäste beileibe kein Fallobst sind. Im Hinspiel konnte man dem Gegner 60 Minuten lang Paroli bieten, ehe ein Punktgewinn leichtfertig durch unnötige Fehler hergeschenkt wurden.SC Luhe-Wildenau ASV HaselmühlNach dem 9:0-Schützenfest am vergangenen Spieltag gegen den TSV Eslarn gastiert mit dem ASV Haselmühl ein anderes Kaliber im Michael-Höhbauer-Stadion. Die Gästemannschaft um Trainer Oliver Eckl steht drei Spieltage vor Saisonende im Niemandsland der Tabelle. Der ASV kann also ohne Druck zum Tabellenzweiten reisen. Die bisherigen Begegnungen der beiden waren allesamt sehr eng umkämpft. Im Hinspiel setzte sich der SC nur dank eines Strafstoß mit 1:0 durch. Am Kader von Coach Rittner wird sich im Vergleich zum letzten Wochenende nicht viel verändern. Nur der mit Achillessehnenriss lange ausfallenden Kapitän Sebastian Urban kann diesmal nicht mitwirken.SV 08 Auerbach TuS RosenbergSeit der SV 08 aus der Winterpause kam, stimmen die Ergebnisse überwiegend nicht. Nach der deftigen Niederlage in Königstein holte man ein Unentschieden bei Germania Amberg. Da kommt jetzt ausgerechnet mit dem TuS Rosenberg eine wahre Torfabrik: Nur eine einzige Niederlage in den vergangenen sechs Spielen und zwölf Tore in den letzten zwei Partien sind eine eindrucksvolle Visitenkarte. Allein Stürmer Pascal Behringer bringt es auf 23 Treffer. Das sind alles Zahlen, die erst einmal nicht für die mental gebeutelten SV08-Kicker sprechen. Im Hinspiel trotzte man den Rosenbergern ein Unentschieden ab. Dennoch: Die immer noch treuen Zuschauer erwarten wenigstens eine Leistung mit Herzblut und Leidenschaft. Nach wie vor muss der Kader Ausfälle und Angeschlagene verkraften, doch das darf keine Ausrede sein. Bei dieser Partie beteiligt sich der SV08 an der Aktion "Spenden für Basti": Die Eintrittsgelder sollen komplett dem herzkranken Buben zukommen.

Kreisliga Süd

24. SpieltagLuhe-Wildenau - Haselmühl So. 15.00 UhrGermania - Schmidmühlen So. 15.00 UhrEdelsfeld - Paulsdorf So. 15.00 UhrAuerbach - Rosenberg So. 15.00 UhrRieden - Königstein So. 15.00 UhrUtzenhofen - Freudenberg So. 15.00 UhrEslarn - Vilseck So. 15.00 Uhr1. SSV Paulsdorf 23 53:17 532. SC Luhe-Wildenau 23 61:16 523. TuS Rosenberg 23 64:29 474. FV Vilseck 23 48:23 475. 1.FC Rieden 23 41:45 416. ASV Haselmühl 23 22:27 327. DJK Utzenhofen 23 38:45 328. SV 08 Auerbach 23 35:38 319. TSV Königstein 23 43:44 2710. SV Schmidmühlen 23 34:54 2611. Germania Amberg 23 22:42 2112. SV Freudenberg 23 35:46 2013. FC Edelsfeld 23 24:54 1414. TSV Eslarn 23 24:64 12