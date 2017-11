Sulzbach-Rosenberg. 21 Menschen aus dem Iran, Irak und aus Afghanistan hatten Unbekannte am vergangenen Samstag bei Haid ausgesetzt (www.onetz.de/1797331). Wer hat die Flüchtlinge nach Deutschland geschleust? Diese Frage versucht derzeit die Bundespolizei Waidhaus zu klären. Sie ist dabei auf Zeugen angewiesen, die etwas über die Verantwortlichen wissen - und über den Transporter, den sie benutzt haben.

Die Fahndung nach dem Schleuser-Fahrzeug liegt inzwischen in den Händen des Ermittlungsdienstes der Bundespolizeiinspektion Waidhaus, Revier Bärnau. Diese hofft nun auf Hinweise zu dem Lastwagen oder Transporter, den die Schleuser benutzt haben. Dieses Fahrzeug war am Samstag, 25. November, zwischen 20 und 20.45 Uhr, auf der Bundesstraße 14 von Sulzbach-Rosenberg in Richtung Hersbruck unterwegs.Die Ermittler wüssten auch gern, "ob solche Fahrzeuge in diesem doch ruhigeren Bereich abgestellt waren, länger parkten oder einfach nur auffällig langsam fuhren". Interessiert ist die Bundespolizei auch an Informationen über die Flüchtlinge: Eine größere Personengruppe, die an diesem Abend im Bereich der Ortschaft Haid oder auch schon kurz vorher bei der Abzweigung nach Fichtelbrunn zu Fuß unterwegs war. Gibt es Zeugen, denen diese Gruppe aufgefallen ist? "Jeder Hinweis ist wichtig", betont die Polizei und bittet Zeugen, sich unter 09652/8 20 60 mit ihr in Verbindung zu setzen.Eine Autofahrerin hatte die Flüchtlinge am Straßenrand gesehen und daraufhin die Polizei verständigt. Die 21 Menschen aus dem Iran, dem Irak und Afghanistan, unter ihnen auch fünf Kinder zwischen zwei und sieben Jahren, waren zuvor mehrere Tage auf der Ladefläche eines Lkw transportiert und dann bei Haid am Fahrbahnrand ausgesetzt worden.Die Polizei brachte sie dann zunächst zu ihrer Dienststelle nach Sulzbach-Rosenberg, wo sie vom BRK mit Essen und Getränken versorgt wurden. Am frühen Sonntagmorgen wurden die Flüchtlinge dann in eine Erstaufnahmeeinrichtung nach Regensburg gebracht.