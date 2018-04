Amberg-Sulzbach. Der Teufel hat den Schnaps gemacht. Wer ein paar Gläser hebt, kann leicht in Turbulenzen geraten. Besonders dann, wenn sich zum Alkohol Medikamente gesellen. Dann kommt es mitunter zu recht heftigen Ereignissen. Im Gerichtssaal herrscht anschließend Ernüchterung.

Der junge Mann brachte eine blütenweiße Weste mit. Nie vorbestraft und dennoch für eine Begebenheit verantwortlich, die sich im nördlichen Landkreis abspielte. Er wohnte seinerzeit bei seiner Freundin, wurde vom Vater der jungen Frau und von einem Verwandten der Familie zu Bier und Schnaps mit Cola eingeladen. Der damals knapp 21-Jährige griff zu. Er wollte wohl kein Spielverderber sein. Obgleich er auf Arzneimittel angewiesen war. Whisky und Bier einerseits, die Tabletten auf der anderen Seite ließen seine Steuerungsfähigkeit enorm sinken. Das bestätigte ein Gutachter.Irgendwann begab sich der Herbergsgast ins Zimmer seiner Freundin, wollte offenbar Zärtlichkeiten und blitzte ab. Ab dann ging es rund. Er wurde ausfällig, schlug zu und biss seine Lebensgefährtin. Deren Vater war auf den Tumult aufmerksam geworden und wies den 21-Jährigen nach Rücksprache mit seiner Tochter aus dem Haus. Der aber mochte vor dem Eintreffen seiner Eltern nicht gehen.Also wurde die Polizei verständigt. Kaum war sie von der Wache Sulzbach-Rosenberg eingetroffen, richtete sich der Zorn des jungen Mannes gegen die Uniformierten. Eine von ihnen war eine Frau. Gegen die ging er vor, verletzte die Beamtin leicht und gab Beleidigungen von sich, die - so hörte man nun vor der Jugendkammer des Landgerichts - "völlig unterhalb der Gürtellinie waren." Das Amtsgericht hatte den unterdessen 22-Jährigen vor wenigen Monaten für drei Wochen in den Dauerarrest geschickt. Diese Entscheidung sollte die Jugendkammer nun überprüfen und hörte von Verteidiger Carl-Heinz Müller, dass wohl ein Wochenend-Freizeitentzug ausreiche. Der Grund: "Er hat gestanden, sich entschuldigt und der Polizistin ein Schmerzensgeld bezahlt."Staatsanwalt Tobias Kinzler beharrte im Prozess nicht auf einem dreiwöchigen Arrest und hielt eine Woche für ausreichend. Seinem Antrag schloss sich die Jugendkammer an. In seiner Begründung sagte der Gerichtsvorsitzende Harald Riedl: "So etwas tut man einfach nicht."