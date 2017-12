22. Klösterliche Weihnacht in Amberg

Das allein wäre schon ein guter Grund für einen Besuch: 350 originelle und teils sehr teure Tombola-Preise warten bei der 22. Klösterlichen Weihnacht im Kurfürstlichen Zeughaus des Landratsamtes in Amberg an den Samstagen, 9. und 16. Dezember, auf Gewinner. Letztere tun ganz nebenbei auch noch Gutes.

Amberg-Sulzbach. Fahrrad, Reisen nach Berlin und München, Kutschenfahrt oder Kamelritt, ein Flug über Amberg, Schlemmerfrühstücke, Karten für Stadttheater, Bauernbühne Freudenberg oder Stadtmuseum: Das Angebot dieser Tombola hält für jeden Geschmack etwas bereit. Zum Beispiel auch Porzellan aus Meissen, eine original Karlsbader Kaffeemaschine in Porzellan oder Märchen auf Porzellan, Papier, DVD und CD? Ein Los kostet zwei Euro. Der Erlös kommt den sozialen Gruppierungen zugute, die auf der Klösterlichen Weihnacht vertreten sind.Allein über 100 Gutscheine gibt es, angefangen vom Kurfürstenbad bis zu Tanzkursen oder Aroma-Massagen. Die weiteren Preise reichen von Bettwäsche bis zum Weihnachtsbäumchen und liebevoll Kombiniertes wie der Honigbär mit Löffel.Die wenigsten können behaupten, schon einmal ein Weihnachtsgeschenk vom Landrat oder Alt-Landrat, von einem Bürgermeister, Oberbürgermeister, Bundes- und Landtagsabgeordneten bekommen zu haben. Viele der Spender haben ihren Gaben Kärtchen oder kleine Briefe hinzugefügt, so dass daraus einmalige Weihnachtspäckchen wurden.Eröffnet wird die 22. Klösterliche Weihnacht am Samstag, 9. Dezember. Der Weihnachtsmarkt ist ab 9 Uhr geöffnet. Ab 10.15 Uhr begrüßt im Rosengarten König Ruprecht (Michael Koller) mit seinem Freundeskreis die Gäste. Für musikalische Umrahmung sorgen die Ensdorfer Volksmusik, die Liedertafel Amberg und der Kindergartenchor des Marienheims. Anschließend kommt der heilige Nikolaus und beschert die Kinder. Die Freihunger Josef-Voit-Schüler zeigen sehr unkonventionelle Weihnachtstänze.Der folgende Samstag, 16. Dezember, beginnt um 9 Uhr mit einem Hildegard-Frühstück. Das Tagesthema von Expertin Johanna Eisner (Haunritz) ist den Elixieren der Hildegard von Bingen gewidmet. Bevor um 15 Uhr die Tombola-Preise übergeben werden, hat sich Alfons Wanninger einen kleinen Dialog einfallen lassen: "Anrufe beim Weihnachtsmann".