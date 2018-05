Amberg-Sulzbach/Ensdorf. Die Jugendleiter-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Um das Qualitätssiegel zu erhalten, ist eine anspruchsvolle Ausbildung nötig. Die Nordbayerische Bläserjugend gab dazu Gelegenheit bei einem dreitägigen Seminar im Kloster Ensdorf.

Hintergrund Um die Juleica zu erhalten, sind insgesamt 34 Stunden Ausbildung nötig. Diese werden erreicht, wenn beide Wochenenden der NBJ-Jugendleiterseminare besucht werden.



Diese Kurse enthalten parallel einen Teil für Anfänger (Modul 1) und einen für Fortgeschrittene (Modul 2). Sie finden an den Seminarwochenenden nebeneinander statt. Innerhalb eines Jahres hat man so zweimal die Möglichkeit, beide Seminarteile zu belegen und die Jugendleiterausbildung vollständig zu machen.



Weiterhin werden für den Erhalt der Juleica 16 Schulungseinheiten Erste Hilfe vorausgesetzt, die bei erstmaliger Beantragung maximal drei Jahre alt sein dürfen. Bundesweit gibt es derzeit 100 000 ehrenamtliche Jugendleiter, die das Juleica-Qualitätssiegel haben. Die meisten davon, rund 60 Prozent, sind zwischen 16 und 25 Jahre alt. (u)

Dass dieses als Schulungsort ausgewählt wurde, ist primär dem neuen NBBJ-Verbandsjugendleiter Roland Preußl, einem gebürtigen Schmidmühlener, zu verdanken. Er hat die Seminare der Bläserjugend so aufgeteilt, dass der Frühjahrskurs jeweils in Ensdorf, der Herbstkurs in Hammelburg stattfindet, um allen Einzugsgebieten des Verbandes eine ortsnahe Teilnahme zu ermöglichen.Preußl wie auch der Bezirksgeschäftsführer des Nordbayerischen Musikbunds (NBMB) Werner Stein betonten, wie wichtig es ihnen ist, dass die in ihrem Wirkungskreis tätigen ehrenamtlichen Jugendleiter optimal ausgebildet sind - unter anderem in Gruppen- und Spielepädagogik oder Recht. Am Seminarwochenende in Ensdorf, das NBBJ-Bildungsreferentin Monika Horn leitete, beteiligten sich 26 Jugendliche aus dem gesamten Verbandsgebiet, ein Großteil davon aus der Oberpfalz.