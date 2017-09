Amberg-Sulzbach. 31 Lehramtsanwärter in den Grund- und Mittelschulen in Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach haben zu Beginn des Schuljahres ihren Dienst angetreten. Oberbürgermeister Michael Cerny und stellvertretender Landrat Franz Birkl begrüßten sie im König-Ruprecht-Saal. Schulamtsdirektor Peter Junge erklärte, dass im Amtsbezirk an 43 Schulen mit 730 Bediensteten rund 7200 Schüler unterrichtet werden. "Sie stehen künftig vorne dran", sagt er zu den jungen Lehrern. Anschließend stellten sich die Personalvertretungen, die Verbände sowie die Seminarleiter und -rektoren den Referendaren vor. Sie wünschten den jungen Leuten viel Kreativität in ihrer neuen Rolle. Mit den besten Wünschen für ihre berufliche Zukunft verbunden, leisteten die Junglehrer ihren Amtseid ab.