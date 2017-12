Wer den italienischen Namen des Fleimstals - Val die Fiemme - hört, der denkt vielleicht an Biathlon, Nordische Kombination und Goldmedaillen. Oder aber an jenen Julitag im Jahr 1985, in dem das Tal weltweit für Schocknachrichten sorgte. Ein Dammbruch riss damals 268 Menschen in den Tod. Einen Mann aus Edelsfeld lässt diese Katastrophe bis heute nicht los.

"Das ganze Tal ist weg. Alle sind tot."

Im Duett mit dem Christbaum

Bäckermeister Reinhold Werner ist gerade wieder in Tesero, in der idyllischen Kleinstadt wo eine riesige Flutwelle vor 32 Jahren Straßen wegschwemmte, Brücken und Häuser einriss. Diesmal hat er sein Handwerkszeug dabei - eine Knetmaschine, Rührschüsseln, Rosinen und Orangat. Im "Sala Bavarese" (im bayerischen Saal) des Theaters bäckt er mit Schulkindern Weihnachtsstollen."Es ist wunderbar", erzählt Werner. "Alle Kinder haben kräftig mitgeholfen und zugepackt, damit was Gutes herauskommt." Bürgermeisterin Elene Ceschini hatte den Bäckermeister aus Edelsfeld eingeladen. Aus gutem Grund: Die Kommune zeigt sich heute noch dankbar für die Hilfe, die sie nach der Dammbruch-Katastrophe gerade aus Bayern erfahren hat. Um die Spender zu würdigen, hat Tesero den großen Saal im Theater "Sala Bavarese" genannt.Reinhold Werner kann sich noch gut an den Unglückstag erinnern. Es war der 19. Juli 1985, als zwei Klärbecken eines Bergwerks hoch oben in einem Seitental dem Druck der Wassermassen nicht mehr standhalten konnten. Rund 200 000 Kubikmeter flüssiger Schlamm schoss mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Stundenkilometern ins Tal, machten unter anderem ein voll belegtes Hotel dem Erdboden gleich."Wir waren gerade im Urlaub in Varena, drei Kilometer von Tesero entfernt", erinnert sich der Edelsfelder. "Unser Nachbar war bei der Polizei. Er sagte: Das ganze Tal ist weg. Alle sind tot." Viele Menschen seien unter Schock in den Wald gelaufen und hätten nicht mehr hinausgefunden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten hätten sich ein ganzes Jahr lang hingezogen. Reinhold Werner und seine Frau Helena ließen diese Eindrücke nicht mehr los.Der Bäckermeister aus Edelsfeld ist ein alter Freund der Dolomiten, nicht nur der Natur, sondern auch der Menschen dort. Die gigantischen Gebirgsstöcke, die weltberühmten Weihnachtskrippen aus Tesero und die Bergsteigerchöre des Trentino haben es Werner angetan. Und so verbindet den Edelsfelder eine lange Freundschaft zum Bergsteigerchor La Genzianella und dem Kinderchor Mille Note. Die beiden Chöre haben 2006 und 2007 das von Werner selbst komponierte und getextete Weihnachtslied “Angelo di Natale” im Petersdom zu Rom gesungen.Perfekt passte es da, dass die drei Gemeinden Freudenberg, Hirschau und Schnaittenbach 2015 den Christbaum für den Vatikan stifteten. Gleichzeitig nämlich spendete die Gemeinde Tesero die lebensgroße Krippe für den Petersplatz. Bei der feierlichen Illumination trafen sich somit alte Bekannte, die die Verbundenheit zwischen Tesero und Bayern weiter festigten.An Weihnachten ist Reinhold Werner Ehrengast in der nur knapp 3000 Einwohner zählenden Kommune. Voll Freude betrachten die Lehrerin Miriam Vinante und ihre Helferin Paola Sulzer die Kinder beim Backkurs. Der Sala Bavarese hat sich in eine einzige große Backstube verwandelt. Und die Freundschaft über die Alpen hinweg ist butterweich und schmeckt herrlich nach Weihnachten.