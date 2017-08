40 Ideen zum "Vils erleben" so schillernd wie Sonnenglanz auf dem Wasser

So schillernd und bunt wie die selbstgemalten Bilder der Kinder sind auch die Vorschläge, wie die Vils in Amberg besser erlebbar gemacht werden könnte. Da ist zum Beispiel von "mehr Gastronomie und Cafés mit Vilsblick" die Rede, von Uferpromenaden, einer Hängebrücke oder auch Bootsanlegestellen und einer romantischen Flussbeleuchtung.

Gute Ideen allesamt, die passend und buchstäblich plakativ zusammengefasst worden sind. Auf einer Schautafel im städtischen Baureferat, wo diese "Collage" aus Bildern und handschriftlich notierten Vorschlägen hängt. Es sind die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung, die heuer am Tag der Städtebauförderung zum Thema "Vils erleben" gemacht wurde. Rund 40 Ideen kamen zusammen, von denen 25 laut städtischer Pressestelle auch in die Bewerbung für den Wettbewerb "Leben an der Vils" einfließen sollen, der am Donnerstag Thema im Ferienausschuss war (weiterer Bericht folgt). (ath) Bild: Huber