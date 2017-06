Er führte sich lautstark auf, ging gegen nahe Verwandte vor und löste einen Polizeieinsatz aus. Als die Besatzungen zweier Funkstreifenfahrzeuge eintrafen, funktionierte ein 40-Jähriger das Kabel seines Mobiltelefons zum Schlaginstrument um.

"Ich bedauere alles"

Stattliche zehn Vorstrafen

Ich hatte viel getrunken. Der Angeklagte

Das war gefährliche Körperverletzung.

Amberg-Sulzbach. Eigentlich ein friedlicher Sonntagmittag im Juni vergangenen Jahres. Nur in einem Dorf westlich von Amberg ging es heftig zu. Ein Mann brüllte in seiner Wohnung herum, wurde tätlich gegenüber anwesenden Frauen. Da rückten Uniformierte an, um die Ordnung wieder herzustellenAls zwei Funkfahrzeuge vorfuhren, lag der 40-Jährige schlafend auf einem Sofa. "Ich hatte viel getrunken", machte er nun vor Amtsrichterin Julia Taubmann geltend und fügte erklärend hinzu, dass es wohl um die kolossale Menge von 35 Schnäpsen und 30 Bieren ging.Doch so imposant kann das Quantum nicht gewesen sein. Als später ein Alkotest gemacht wurde, pendelte sich der Wert bei einem Promille ein. Der Schläfer wurde aufgeweckt, er bekam von den Polizisten einen Platzverweis und sollte sich aus der Wohnung entfernen. Das tat er auch.Draußen aber nahm er das Kabel seines Handys und schlug es einem der Ordnungshüter (48) ins Gesicht. "Das war gefährliche Körperverletzung", stellte jetzt beim Prozess Staatsanwalt Wolfgang Doblinger fest. Der Kabelhieb hinterließ zwar keine größeren Verletzungen. "Aber er kam völlig unerwartet", sagte der Beamte.Der Angeklagte, unterstützt von Verteidiger Mike Thümmler, ließ nun wissen, er habe eigentlich nur reagiert, als man ihn zu Boden habe bringen wollen. Doch diese Maßnahme fand wohl erst später statt. Und zwar als amtliche Reaktion der eingesetzten Polizisten auf den unvermittelten Schlag. Sie nahmen ihn mit zur Wache, der 40-Jährige kam vorerst in die Arrestzelle. "Ich bedauere alles und entschuldige mich", sagte er nun im Sitzungssaal.Die Richterin hatte nun ein Problem. Denn der 40-Jährige brachte stattliche zehn Vorstrafen mit. Davon mehrere wegen Körperverletzungsdelikten. Außerdem stand noch eine Bewährung offen.Ins Gefängnis aber muss er trotzdem nicht. Julia Taubmann verhängte acht Monate Haft, bezog eine in Bayreuth erfolgte Verurteilung in ihr Urteil ein und gab dem Mann eine letzte Chance, bei guter Führung in Freiheit zu bleiben.Ein Aufenthalt hinter Gittern hätte höchstwahrscheinlich die berufliche Existenz des 40-Jährigen ins Wanken gebracht.