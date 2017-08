Was soll die Justiz mit ihm tun? "Nur in Stresslagen besaufe ich mich", hat ein 43-Jähriger vor dem Amtsgericht gesagt und mitgeteilt, dass ihm diverse Alkoholtherapien "bisher nichts gebracht haben." Andererseits: Im Rausch wird der Mann aggressiv, schlägt zu und rastet aus.

Ein alter Bekannter

Rückfälle nach Entzug

Amberg-Sulzbach. Schwieriger Fall für die Richterin Sonja Tofolini. Vor ihr hatte ein Mann Platz genommen, der - und das war wichtig - nüchtern erschien, sachlich argumentierte und Ratschlägen zugänglich war. Im Suff hatte er seine Lebensgefährtin geschlagen und damit ein Körperverletzungsdelikt begangen, das die Behörden unterdessen von ihm zu Genüge kennen.Eigentlich immer gleich: Wenn es zu solchen gewalttätigen Übergriffen kommt, weiß der 43-Jährige aus dem nördlichen Landkreis hinterher nichts mehr davon. Der Alkohol hat sein Gedächtnis ausgeschaltet und macht ihn zu einer Figur, die anschließend keine Ahnung mehr hat und nur noch bedauern kann.Zur Verhandlung kam ein Polizist aus Sulzbach-Rosenberg. Er war seinerzeit mit angerückt, als die Freundin von ihrem Lebensgefährten Hiebe erhielt. "Wir sind sehr oft in dieser Wohnung", berichtete er und musste erst darüber aufgeklärt werden, um welchen Vorfall es sich genau handelte. Zu viele davon standen in den Akten. "Ich kenne den nur betrunken", ließ der Beamte vernehmen.Wie kann die Justiz weiteres Unheil verhindern? Eine schwierige Frage, nachdem der 43-Jährige von sich in die Waagschale geworfen hatte: "Ich war in Entzugsmaßnahmen und bin danach in stressigen Situationen wieder rückfällig geworden." Zum Beispiel beim Tod seines Vaters. Schnaps und Bier bis zum Abwinken. Der alte Trott ging von vorne los. Damit begannen auch wieder seine Aggressionshandlungen.Einsperren für eine gewisse Zeit wäre wohl der einfachste Weg gewesen. Doch die Richterin begab sich vorerst nicht auf diesen Pfad. Im Einklang mit Staatsanwalt Jan Prokoph ordnete sie die Erstellung eines Gutachtens an, das der Amberger Landgerichtsarzt Dr. Reiner Miedel erstellen soll. Der Mediziner bekommt dazu alle bisher angefallenen Unterlagen. Er hat Feststellungen darüber zu treffen, ob eine weitere Therapie noch einen Sinn haben würde und bei dem Mann womöglich Schuldausschließungsgründe vorliegen.Der Angeklagte wäre generell bereit, abermals in eine Klinik zu gehen. Doch das wird Thema eines weiteren Prozesses sein.