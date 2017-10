Knapp 1900 Kilometer sind es vom Landkreis Amberg-Sulzbach aus in den schottischen District of Argyll & Bute. Seit 50 Jahren verbindet die beiden Regionen, auch wenn sie räumlich weit voneinander getrennt sind, eine intensive Partnerschaft. Jetzt wurde sie in Schottland gefeiert und bekräftigt.

Amberg-Sulzbach. Dazu reiste Landrat Richard Reisinger mit einer kleinen Delegation aus den Kreisräten Stefan Braun, Thorsten Grädler, Marianne Mimler-Hofmann, Hans-Jürgen Reitzenstein und Michael Rischke, den Partnerschaftsbeauftragten Harald Herrle und Manfred Lehner sowie Tourismusfachkraft Regina Wolfohr nach Schottland.Dem feierlichen Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen dem Landkreis Amberg-Sulzbach und Argyll & Bute schlossen sich bilaterale Gespräche über künftige Schwerpunkte der Kooperation an, beispielsweise der Austausch von Verwaltungsmitarbeitern, Studenten und Auszubildenden sowie die Kooperation von Schulen und Gruppen.Ein Konzert mit der Rothesay Community Band, bekannt von Auftritten auf dem Sulzbach-Rosenberger Altstadtfest, sowie die Besichtigung einer Forschungsstation für Meeresbiologie mit dem Schwerpunkt Algen sowie Gespräche über Städtebauförderung und ausgewählte Projekte rundeten das fünftägige Programm ab."Schottland ist immer eine Reise wert" lautete das Fazit der Oberpfälzer, die sich wünschen, dass die Partnerschaft auch in den kommenden 50 Jahren stark in den Köpfen der Bevölkerung verankert wird und sich beide Seiten künftig weiter in Aktivitäten auf allen Ebenen engagieren.