Kümmersbruck. Das begeisternde Hauptreferat hatte der (nach eigenen Angaben) "Ärgerminimierer, Schnittmengenmaximierer und Tabubrecher" Philipp Karch aus Berlin übernommen: Katja Meidenbauer begrüßte einen vollen Saal beim 57. Amberger Seminar des BLLV in der Schule Kümmersbruck. Kümmersbrucks 2. Bürgermeisterin Birgit Singer-Grimm erinnerte daran, dass exakt am gleichen Tag vor 146 Jahren, am 24. November 1871, Josef Schmidt, der Erfinder des "Mensch ärgere Dich nicht", geboren wurde. Das treffe perfekt das BLLV-Thema "Ärger war gestern".

Haltung bewahren

"Sie haben die Wahl"

BLLV-Ehrenpräsident Albin Dannhäuser lobte den "ungebrochenen Fortbildungswillen der Oberpfälzer Lehrer". Er würdigte Rudi Faltermeier, Anton Schlicksbier, Klaus Wendler, Albert Schindlbeck und Ursula Schroll für deren Arbeit im BLLV. "Der Mensch ist das Wichtigste für den Menschen", betonte Ursula Schroll und forderte, "die Lehrer nicht grenzenlos zu belasten". Ihre Kollegen ermahnte sie zur Wahrnehmung ihrer großen Verantwortung und zu Haltung - trotz zunehmender Probleme in den Klassen."Ärgerst du dich oder entwickelst du dich schon?" war die Eingangsfrage von Coach Philipp Karch. Er unterschied zwei Ärger-Qualitäten - den schweigenden und den unkontrollierten. Dazwischen platziert zu sein, wäre richtig - nur dann könne man sich selbst behaupten. Besonders wichtig war ihm die richtige Einstellung bei Konflikten. Hier liege nämlich oft ein Ärger über sich selbst vor und Neid gegenüber dem Ärgernden. Karch riet erst einmal zur Attacke - den Angreifer zu destabilisieren, etwa durch Bestätigen. Oder zu akzeptieren, dass jemand anders denkt, dann auch zu Toleranz oder gar zum Weggehen. Sein zweiter Rat war das Minimieren durch Nachfragen und zur Überprüfung der eigenen Interpretation. Man müsse den eigenen Anteil am Konflikt sehen, um diesem diplomatisch begegnen zu können. Auch Ignorieren sei angebracht, sei es durch wegbleiben, umdenken oder verzichten.Sein vierter Rat hieß emanzipieren, zum Kompromiss, zur goldenen Mitte zwischen Durchsetzung und Unterwerfung. Ein Fragen nach der Absicht des Gegenübers, dessen Bedürfnissen und ein Beobachten statt einer Bewertung seien hilfreich. "Lösen Sie 70 Prozent Ihrer Erwartungen auf, ansonsten machen Sie sich nur selbst abhängig." Sein Schlussplädoyer galt dem Integrieren: "Je ganzheitlicher aller Ärger angesehen wird, desto besser." Konflikte seien nur Angebote. "Sie haben immer die Wahl. Sehen Sie Konflikte in Zukunft verstärkt als Chance Ihrer Persönlichkeitsentwicklung": Dafür erhielt er viel Applaus.