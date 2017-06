Auf die Neuntklässler der bayerischen Mittelschulen wartet ab Dienstag eine anstrengende Woche, auch auf die Absolventen der zehn Mittelschulen im Landkreis und der drei in der Stadt Amberg.

Amberg-Sulzbach. (u) Dies gilt zumindest für diejenigen, die sich den (freiwilligen) Prüfungen für den "Qualifizierenden Mittelschulabschluss" (Quali) unterziehen. Das erfolgreiche Bestehen des Quali hat bei Schülern, Eltern und vor allem bei den Ausbildungsbetrieben nach wie vor einen hohen Stellenwert. Nicht ohne Grund beteiligen sich alle Jahre Schüler, die Gymnasien, Real- und Wirtschaftsschulen besuchen, oder auch Erwachsene, die ihre Schulzeit längst hinter sich haben, als externe Bewerber an den Quali-Prüfungen.In der Öffentlichkeit oft zu wenig bekannt, sind die möglichen positiven Spätfolgen, die ein bestandener Quali haben kann - vorausgesetzt im Quali- oder Abschlusszeugnis werden zusätzlich zumindest ausreichende Leistungen im Fach Englisch attestiert. Kommt später zum Quali-Zeugnis ein Berufsabschluss mit der Note 3,0 oder besser hinzu, ist damit die Mittlere Reife in Form des "Qualifizierenden beruflichen Bildungsabschlusses" (Quabi) erreicht. Diese ist gleichwertig mit den Mittleren Bildungsabschlüssen der Real- und Wirtschaftsschulen bzw. des Mittelschul-M-Zuges. Die Quabi-Inhaber haben den Vorteil, dass sie eine abgeschlossene Berufsausbildung, Berufserfahrung und Persönlichkeitsreife vorweisen können.In den zurückliegenden Wochen mussten die Schüler bereits ihre Projektprüfung ablegen. Mit diesem Format soll dem berufsorientierenden Profil und dem handlungsorientierten Unterricht an der Mittelschule Rechnung getragen werden. Die Projektprüfung enthält Lerninhalte aus dem Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik und den berufsorientierenden Zweigen Wirtschaft, Technik und Soziales. Daneben haben die Neuntklässler auch schon die Prüfungen in den Fächern Musik, Kunsterziehung, Sport, Religion, Informatik, Kurzschrift sowie die mündliche Prüfung in Englisch hinter sich gebracht.In der "Zentral-Qualiwoche" ist am Dienstag die schriftliche Englischprüfung zu bewältigen. Sie dauert 90 Minuten. Besonders ins Schwitzen geraten werden die Prüflinge am Mittwoch, wenn die dreistündige Deutschprüfung ansteht. Nach einem halbstündigen A-Teil "Rechtschreiben/Sprachlehre" haben sich die Absolventen mit einem literarischen Text bzw. einem aktuellen gesellschaftlichen Thema auseinanderzusetzen. Am Donnerstag werden die Prüfungen im Fach Mathematik abgelegt. Sie dauern 100 Minuten. Schlusspunkt ist am Freitag mit Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde bzw. Physik/Chemie/Biologie.Auf Wackelkandidaten, die den Notenschnitt von 3,0 aus Jahresfortgang und Prüfung knapp verfehlt haben, könnten nächste Woche noch mündliche Prüfungen in Deutsch bzw. Mathematik zukommen. Endgültig beendet ist damit für die Neuntklässler das Schuljahr noch nicht. Schulentlassung ist am Freitag, 21. Juli.