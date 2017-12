Das klingt nicht gut: Landrat Richard Reisinger spricht von der "größten Herausforderung" im neuen Jahr. Und davon, dass die Afrikanische Schweinepest eine "wirtschaftliche Katastrophe" werden könnte.

Fachleute bereiten sich vor

Das Salami-Problem

Im Blickpunkt Mitte Dezember hat der bayerische Ministerrat ein "Maßnahmenpaket zur präventiven Tierseuchenbekämpfung" beschlossen. Ziel ist laut Umweltministerin Ulrike Scharf und Landwirtschaftsminister Helmut Brunner die "Prävention gegen Afrikanische Schweinepest zum Schutz der heimischen Nutztiere". Bayern sei bislang verschont geblieben, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsregierung, "erste Nachweise gibt es jedoch in der Tschechischen Republik". Deshalb gelte es, "die bayerischen Hausschweinbestände zu schützen". Scharf betonte: "Die Afrikanische Schweinepest ist eine hochansteckende Tiererkrankung, die nicht auf den Menschen übertragbar ist." Für die Hausschweine sei sie aber "eine ernstzunehmende Bedrohung", die "zu hohen wirtschaftlichen Schäden für die bayerischen Schweinehalter führen" könne: "Deshalb gehen wir entschlossen gegen eine mögliche Einschleppung vor." Bayern setze dabei auf eine Allianz mit Landwirten und Jägern. Neben gezielten Kontrollen der Veterinärbehörden und Schritten zur Senkung des Einschleppungsrisikos (Hygienemaßnahmen) sei "eine Reduktion der hohen Wildschweindichte in Bayern" wichtig. (eik)