Der Flieger ist bestellt, das Ärzteteam steht bereit. Nicht mehr viel trennt den vierjährigen Basti von seinem neuen Leben - einem Leben ohne Lymphdrainagen und viele Operationen. Auch wenn eine hohe Spendensumme erreicht ist, ist es noch ein weiter Weg bis zu den 500 000 Euro.

Bei Los, geht's los

Gemeinsam für Basti Diese Spendenaktionen stehen beispielhaft für die zahlreichen Projekte in der ganzen Region. Dass diese so einiges bewirkt haben, lässt sich deutlich am Spendenstand ablesen. Der liegt bei rund 355 000 Euro (Stand 2. Mai, 15 Uhr). Täglich gehen 15 000 bis 20 000 Euro aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Holland und Frankreich ein, weiß Karl Christau, von Kolping Herz Jesu in Rosenberg. Er verwaltet das Spendenkonto. Bisher waren es 3839 Einzelspenden. Die Höchste war 10 000 Euro. "Die Spendenbereitschaft ist sehr groß. Das macht uns allen Hoffnung, die halbe Million bald zu knacken", sagt Christau. (anv)

Zweirad mal anders Fußgängerzone, Marktplatz, Samstag Nachmittag - dort wo normalerweise verkehrsberuhigte Zone ist und es nach dem Markttreiben etwas ruhiger wird, flitzten am vergangenen Samstag ab 14 Uhr die Segways über das Pflaster. Auch die Mitglieder des Service-Clubs Round Table 235 Amberg-Sulzbach wollten Basti helfen. Es entstand die Idee für eine Segway-Aktion am Marktplatz.



Parcours oder Stadtrundenfahrten konnten ausprobiert werden. Dank der Unterstützung des Segway-Anbieters PT Pro konnten alle Geräte und das gesamte Equipment kostenlos genutzt werden. Eingenommen wurden an diesem Tag 1300 Euro. (usc)

"Wir sind immer noch völlig überfahren, aber im positiven Sinn", sagt Michael Andörfer, Onkel und Pate vonund Betreuer der Spendenwebsite. "Unglaublich und bemerkenswert" sei es, wie alle zusammenhalten. Nicht nur die Geldbeträge sind beeindruckend. Auch die, die sich etwas haben einfallen lassen, um Basti zu helfen, berührt die Familie. Mit so viel Anteilnahme hätten Bastis Angehörige nicht gerechnet. Mit jedem Euro und jedem lieb gemeinten Wunsch wächst die Hoffnung. Hoffnung, dass die Reise in die USA bald losgehen kann und Basti endlich die wichtigste Operation seines Lebens bekommt."Mit jedem Euro sind wir Philadelphia ein Stückchen näher", sagt Andörfer. Dort ist dasmit dem weltweit einzigartigen Spezialisten. Die Unterlagen haben das Erlanger Uniklinikum und das Childrens's Hospital schon ausgetauscht. Jetzt wartet die Familie noch auf eine positive Rückmeldung. "Dann können wir starten. Der Flug ist bereits organisiert und auch ein Ärzteteam hat sich bereiterklärt, Basti auf seiner Reise zu begleiten und zu betreuen."Ein fixes Datum gebe es noch nicht, doch wenn das Krankenhaus in Philadelphia sein Okay gibt, sitzt der Vierjährige innerhalb weniger Tage im Flieger. Auch seine Gesundheit spielt gut mit. "Er erholt sich gerade wieder. Zuvor hatte er einen Infekt und musste operiert werden, um neue Drainagen zu bekommen. Das war schon ein kleiner Rückschlag."Doch so traurig es auch klingen mag, Basti ist diese Art von Eingriffen fast schon gewöhnt und erholt sich schnell. Bei Dr. Dori angekommen, soll ein spezielles Verfahren Basti helfen, wieder normal leben zu können und nicht mehr auf seine "Tanks", wie er die Lymphdrainagen nennt, angewiesen zu sein. In Deutschland gibt es nur die Methode, die Lymphbahnen zu verkleben. Dies sei laut Bastis Onkel ein lebensgefährliches Verfahren, Heilung ungewiss. Yoav Dori hingegen, wird die Lymphbahnen verschließen. Die Erfolgschancen sind um ein Vielfaches höher.ist gar nicht so sehr das Problem, sein erkranktes Lymphsystem erfordert die teure Operation. Zur Sorge um das eigene Kind, kommt dann noch die finanzielle Last, die 500 000 Euro schwer ist. "Wir haben alle ganz viel Hilfe bekommen", sagt Andörfer, Bruder von Bastis Vater. Nicht nur die Menschen aus der Region, vor allem auch das Spenden-Orga-Team, das der Lehrer als Hauptverantwortlicher um sich schart, leistete in den vergangenen Wochen viel. Die Gruppe besteht aus neun Leuten, darunter zwei Familienmitglieder. Der Rest sind Freunde. Sie nehmen den Eltern Termine mit den Medien ab, betreuen die Homepage und koordinieren Termine. Viele Veranstalter wünschen sich auch, dass jemand aus Bastis Kreis bei den Aktionen vor Ort ist, um etwas darüber zu erzählen. Gerade wegen der Verbreitung der Geschichte durch die Medien konnte in kurzer Zeit die beachtliche Spendensumme eingenommen werden. Die Eltern selbst hätten weder Zeit noch Nerven, sich darum zu kümmern. "Den beiden ist auch ganz besonders wichtig, dass alles transparent abläuft. Die Leute sollen genau wissen, warum und wie viel Geld für was benötigt wird."Erst wenn Basti in den USA untersucht wurde, kann ein Kostenvoranschlag für die Krankenkasse gemacht werden. Wie viel diese dann übernimmt, ist nicht klar. Wenn alles geschafft ist, Basti gesund und wohlbehalten Zuhause im Garten mit seinem Kater Michl spielt, dann wird ein Gremium zusammen mit den Eltern entscheiden, welcher Organisation oder welchem Bedürftigen die womöglich übriggebliebenen Spendengelder gegeben werden.Ein Video von Creativestubn und Out of the boxIn den kommenden Wochen wird die Solidaritätswelle für Basti nicht abreißen. Insgesamt für zehn Tage hat die Skyport-Group Kümmersbruck seit Donnerstag, 26. April, eine Auktion bei Ebay am Laufen. Dort werden trendige Möbel aus ihrem Bestand versteigert. Den kompletten Erlös spendet die Firma. Wer der ganzen Welt zeigen will, dass er zum #teambasti gehört, kann dies mit einem T-Shirt von spreadshirt.de tun. Dort gibt es verschiedene Designs zur Auswahl. Auch hier kommen die kompletten Einnahmen Basti zugute (shop.spreadshirt.de/team-basti/). Am Samstag, 5. Mai, gibt es von 9 bis 16 Uhr die Chance beim Glücksrad im Real-Markt in Amberg Preise für den guten Zweck zu gewinnen. Außerdem gibt es einen Kuchenverkauf.Am Mittwoch, 9. Mai, geben "The Downlookers" ein Benefizkonzert auf der Burg Dagestein in Vilseck. Auch Special Gue$t, Motörblöck und weitere Bands haben sich etwas einfallen lassen und "rocken für Basti", am Samstag, 19. Mai, im Jugendzentrum Hängematte in Sulzbach-Rosenberg. Am Wochenende nach dem Sulzbacher Altstadtfest wartet ein besonderes Schmankerl: ein Open-Air-Benefizkonzert am Luitpoldplatz. Laut Hans Lauterbach, von Su-Ro hilft, ist dies bereits in Organisation. Weitere Informationen folgen.In zahlreichen Geschäften, Cafés, Friseurläden, Praxen usw. sind Spendenboxen aufgestellt. Auch die Sportvereine werden nicht müde, bei ihren Spielen am Wochenende für Basti zu sammeln. Einfach Augen offen halten oder unter dem Facebook-Hashtag #spendenfürbasti oder #teambasti, sowie der Facebook-Seite "Spenden für Basti" schauen, welche Aktionen es gibt oder schon gab.