Schnaittenbach. Martin hat heute Namenstag - und in Schnaittenbach auch so etwas wie Geburtstag. Im Jahre 1968 von Bruno Martin ins Leben gerufen, ziehen die Kinder mit ihren Laternen heuer zum 50. Mal durch die Stadt. Es war eine Premiere damals: Schnaittenbach gehörte zu den ersten Pfarrgemeinden in der Region, in denen der Martinszug eingeführt wurde.

60-köpfiger Umzug

Gebackene Martinsgänse

Die Idee und die Initiative hierzu stammte vom damaligen Vorsitzenden des Dekanatsausschusses und Vorsitzenden des Schnaittenbacher Pfarrgemeinderats, Lehrer Bruno Martin, der sich sehr für den Erhalt und die Neueinführung christlichen Brauchtums eingesetzt hat und der auf diese Weise auch seinen "Familiennamenstag" feierte.Der Schülerchor der Volksschule studierte bei der Premiere 1968 passende Lieder ein und die Kinder der Pfarrgemeinde Schnaittenbach-Holzhammer bastelten im Werk-Unterricht Laternen und Lampions, wobei der kindlichen Fantasie keine Grenzen gesetzt waren. Vom Schulhof der damals noch auf der Loh gelegnen Volksschule setzten sich ein 60-köpfiger Schülerchor und ein langer Lampionszug in Bewegung. Die Schnaittenbacher und auch viele Fremde, die zufällig auf der Bundesstraße 14 durch Schnaittenbach fuhren, zeigten sich begeistert und viele Kinder schlossen sich dem Martinszug an. "Da oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir", hieß der Refrain des Martinsliedes, das während des Umzuges gesungen wurde. Am Georg-Landgraf-Platz gab es dann ein regelrechtes Standkonzert. In der dunklen Stadtpfarrkirche leuchteten nur die Lampions und ein Bub verlas die Martinslegende.Nicht nur der damalige Stadtpfarrer Josef Kett war hoch erfreut. Schnaittenbachs prominentestes Namenstagskind, Dr. Martin Winkler, überreichte den Kindern Geschenke. Außerdem erhielt jeder Bub und jedes Mädchen nach Beendigung der Feier eine gebackene Martinsgans als kleines Dankeschön. 1969 setzten die Schnaittenbacher gleich noch eins drauf: Ein Bub auf dem braven Haflinger-Pferd von Bernhard Stecher, gehüllt in einem Mantel und mit Helm und Schwert, verkörperte die Gestalt des heiligen Martin.Der Brauch hat sich erhalten und in allen Gemeinden Unterstützer. Seit vielen Jahren organisieren und veranstalten die beiden Kindergärten St. Maria und St. Vitus den Umzug und die Feier in Schnaittenbach.