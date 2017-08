Amberg-Sulzbach. Unter dem Motto "Fitness bringt Licht nach Nepal" sind alle ausreichend trainierten Radfahrer, egal ob Hobby- oder Sportradler, sowie Inliner und Läufer am Samstag, 26. August, zum 15. Pirker Kreisel eingeladen. Start und Ziel des 29,5 Kilometer langen Rundkurses befinden sich auf dem Werksgelände der Firma Hydraulik Schlögl in Wernberg-Unterköblitz (gleich neben der Autobahn). Start ist ab 8 Uhr, Zielschluss um 18 Uhr oder, je nach Leistungsvermögen, auch früher.

Organisiert wird die Benefiz-Radltour von Bärbel Birner, der ehrenamtlichen Geschäftsführerin der humanitären Augenärzte-Organisation Africa Luz Deutschland. Der Erlös wird für den Unterhalt des von Africa Luz in Sauraha-Bachhjauli im Chitwan-Nationalpark errichteten Ambulatoriums und für die Finanzierung von Augenoperationen mittelloser Patienten verwendet.Bärbel Birner wird ab 28. Oktober in Begleitung einer Africa-Luz-Reisegruppe in Nepal wieder nach dem Rechten sehen. Für den Verein sind auch die Spenden der Sponsoren bestimmt, die diese pro Teilnehmer und gefahrenem oder gelaufenem Kilometer zur Verfügung stellen. Daher ist es Ziel der Veranstaltung, dass möglichst viele Teilnehmer möglichst viele Kilometer zurücklegen. Der ebene Rundkurs führt von Wernberg-Köblitz aus über Grünau, Oberwildenau, Sperlhammer, Rothenstadt, Pirk und Luhe-Wildenau zurück nach Wernberg-Unterköblitz und kann mehrmals durchfahren werden (keine Zeitnahme). An Start und Ziel gibt es Sport- und Frischgetränke, Wurstsemmeln und Bananen sowie Kaffee und Kuchen. Außerdem erhält jeder Teilnehmer als Anerkennung ein Multifunktionstuch. Eine Voranmeldung ist wünschenswert, aber nicht erforderlich. Die Teilnehmer zahlen keine Startgebühr.Bei schlechtem Wetter wird der Pirker Kreisel um eine Woche, also auf Samstag, 2. September, verschoben. Nähere Auskünfte und Anmeldungen bei Bärbel Birner (Klostergasse 14, Hirschau, 09622/719804).