Amberg-Sulzbach. Am Montag war die weiße Pracht schon wieder dahin. Am Sonntagnachmittag hatten der erste Schnee und Straßenglätte einige Autofahrer ins Schleudern gebracht: Die Polizei registrierte mehrere Unfälle an verschiedenen Stellen im Landkreis, allerdings endeten diese alle glimpflich, mit Blechschäden. In den Fällen, in denen Beteiligte verletzt wurden, waren es nur leichtere Blessuren. Die Feuerwehr war nicht nur gefordert, um nach Verkehrsunfällen umzuleiten und aufzuräumen. Einige Aktive mussten auch ausrücken, um Straßen frei zu machen: An einigen Stellen waren im frostigen Wind Bäume auf Fahrbahnen gestürzt. Insgesamt aber habe ihnen dieser erste Wintereinbruch keine außergewöhnlichen und auch nicht besonders viele Einsätze beschert, bilanzierten Polizei und Feuerwehr.