Amberg-Sulzbach. Das Amberg-Sulzbacher Land wirbt nun auch in den neuen Bundesländern für seine Schönheiten. Die Mitarbeiter der hiesigen Tourist-Information sind laut Pressemitteilung erstmals am Stand des Tourismusverbandes Ostbayern auf der "Touristik & Caravaning" in Leipzig vertreten. Das ist die größte Reisemesse für diesen Bereich inklusive der Themen Camping, Bike und Outdoor in Mitteldeutschland.

Rund 600 Aussteller aus 20 Ländern werben dort noch bis zum Sonntag für ihre Urlaubsregion. Zu diesem Zweck haben auch die Touristiker des Landkreises Broschüren und Flyer eingepackt, um die Besucher für einen Aufenthalt im Amberg-Sulzbacher Land zu gewinnen. Bereits am ersten Tag zeigte sich Bianca Spies, Kauffrau für Tourismus und Freizeit, mehr als zufrieden mit dem Zuspruch am Messestand: "Der persönliche Austausch mit den Besuchern ist die perfekte Basis für die Urlaubsentscheidung. Die Menschen sind begeistert von der traumhaften Natur- und Wanderlandschaft im Amberg-Sulzbacher Land und zeigen vor allem Interesse an unserer Wander- sowie E-Bike-Karte", zog Spies eine Zwischenbilanz.Doch auch die Themen Urlaub auf dem Bauernhof und Wellness finden nach ihrer Auskunft regen Zuspruch. Nach der CMT in Stuttgart, der f.re.e sowie der 66 in München, den Freizeitmessen in Nürnberg und Weiden ist die Veranstaltung in Leipzig die sechste Station heuer für die Touristiker des Landkreises Amberg-Sulzbach und zugleich Jahresabschluss.