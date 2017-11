50 Jahre Partnerschaft zwischen dem Landkreis Amberg-Sulzbach und dem schottischen District of Argyll & Bute: Dazu hatten sich Kreisräte und Vertreter der Verwaltung auf den Weg ins rund 1900 entfernte Argyll & Bute gemacht.

Zwei Partnerschaften Der Landkreis Amberg-Sulzbach pflegt Partnerschaften sowohl zum schottischen District Argyll & Bute als auch zum Canton Maintenon in Frankreich. Im Rahmen dessen fördert der Landkreis Besuche von Schulen, Vereinen und Firmen finanziell und ist bei der Vermittlung von Kontakten behilflich. Ansprechpartner für die Partnerschaften sind: für Schottland Harald Herrle (09621/39-170; E-Mail: presse@amberg-sulzbach.de), für Frankreich Manfred Lehner (09661/80294).

Interessante Einblicke Während der Schottlandreise informierte sich die Oberpfälzer Delegation über Forschung und Wissenschaft in Argyll & Bute sowie über Maßnahmen der Stadtentwicklung in Campbeltown und des Konversionsflächenmanagements.



Im benachbarten Machrihanish wurde ein ehemaliger Militärflughafen für ein Pfund an die Kommune verkauft. Dort entsteht aktuell ein Industrie- und Gewerbegebiet. Das Gelände ist zudem für einen Weltraumbahnhof des UK-Space-Programms im Gespräch. Die bekannte Firma Vestas konfektioniert an diesem Standort außerdem Windkraftanlagen für den Off-Shore-Bereich.



Am Institut SAMS (Scottish Association for Marine Science) in Oban, einer Außenstelle der University of the Highlands and Islands, ging es um Forschungsaktivitäten im Bereich der Meeresbiologie und Algen. Douglas McKenzie stellte in seiner Firma Xanthella vor, wie die Forschungsergebnisse von SAMS in die Praxis umgesetzt werden können und welche technischen Anwendungsbereiche für Algen in Frage kommen. So können Algen unter anderem zur Speicherung von Energie oder als Biomasselieferant eingesetzt werden. (exb)

Amberg-Sulzbach. Beim Festakt zum Jubiläum in Kilmory Castle, dem Sitz der Verwaltungsbehörde des Districts of Argyll & Bute, betonten sowohl Landrat Richard Reisinger als auch Council-Leader Aileen Morton die gemeinsamen, ähnlichen Strukturen und Herausforderungen beider Verwaltungsbezirke. Demografische Entwicklung, Infrastrukturanpassung, Vermarktung regionaler Erzeugnisse, Forschung, Bildung und Tourismus seien nur eine Auswahl der vielfältigen Anknüpfungspunkte.Aileen Morton machte in ihrer Festrede deutlich, dass für den District of Argyll & Bute die Partnerschaft mit dem Landkreis Amberg-Sulzbach noch mehr an Bedeutung gewinnen und auch künftig eine wichtige Brücke zu Europa bleiben werde. Landrat Richard Reisinger zeigte sich sehr offen und lud eine schottische Delegation für das kommende Jahr zu einem erneuten Gegenbesuch ein. Dem Landkreischef ist nach eigenen Angaben besonders wichtig, dass die langjährigen Verbindungen von Schulen, insbesondere des Herzog-Christian-August-Gymnasiums in Sulzbach-Rosenberg mit dem Rothesay Joint Campus, nicht abreißen, sondern vielmehr neuen Aufwind erfahren.Zudem soll der jährliche Austausch des Kreisjugendrings Amberg-Sulzbach weiter gefördert werden, sagte Reisinger. Und auch die Rothesay Community Band, die eigens ein Konzert für die Delegation gab, will weiter Kontakt in den Oberpfälzer Landkreis halten. Sehr zur Freude von Reisinger, dem wie vielen anderen die Auftritte der Band beim Sulzbach-Rosenberger Altstadtfest unvergessen sind. Mit der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde erneuerten beide Seiten das Versprechen, die Verbindung weiterhin mit den jeweiligen Möglichkeiten zu unterstützen und zu fördern.In der künftigen Ausrichtung der Aktivitäten sollen unter anderem die Kreisverwaltungen stärker voneinander lernen und sich über bevorstehende Herausforderungen, insbesondere ländlicher Räume, noch intensiver austauschen. Zusätzlich zur engen Kooperation der Verwaltungen ist auch der Austausch von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur ein wichtiger Bestandteil der freundschaftlichen Beziehungen.Beim Thema Tourismus wollen beide Regionen voneinander lernen und profitieren. Im Anschluss an den Festakt fanden deshalb gleich bilaterale Gespräche auf operativer Ebene statt, um Projektmaßnahmen zu entwickeln und Themen für künftige Kooperationen festzulegen. Dabei lag den Gesprächspartnern besonders der Austausch von jungen Leuten am Herzen. So sollen Jugendliche, aber auch Auszubildende und Studenten beispielsweise zu Freizeiten und Praktika ermuntert werden.