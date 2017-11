Amberg-Sulzbach/München. Interessierte aus Amberg-Sulzbach haben Landtagsabgeordneten Harald Schwartz im Maximilianeum besucht. Dort bekamen sie Einblick in Aufgaben und Organisation des bayerischen Parlaments. Bei einer Diskussion mit Schwartz im Plenarsaal ging es unter anderem um die Digitalisierung - und um die Feiertage in Deutschland. An denen "halten wir fest", betonte Schwartz. Sie hätten sich über Jahrhunderte etabliert und seien Bestandteil unserer Kultur. Ein Essen und ein Stadtbummel komplettierten das Programm.