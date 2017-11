Amberg-Sulzbach. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr bieten die Touristiker des Landkreises Amberg-Sulzbach auch heuer einen Adventskalender auf Facebook an. So gibt es laut Presseinformation ab dem 1. Dezember online wieder 24 Erlebnis-Preise zu gewinnen.

Hinter jedem Türchen verbergen sich qualitativ hochwertige Gewinne, die von verschiedenen Unternehmen gesponsert wurden, verspricht Tourismus-Fachkraft Regina Wolfohr. Gemeinsam mit Landrat Richard Reisinger stellte sie nun die Modalitäten zum Gewinnspiel vor. "Von Unterhaltung über Action bis hin zu Genuss - es ist für jeden etwas dabei", schwärmte der Landkreis-Chef beim Termin in seiner Behörde am Schlossgraben. Zumal die Teilnahmebedingungen nach seinen Worten einfach sind.Um im Lostopf zu landen, muss die Facebook-Seite "Amberg-Sulzbacher Land" lediglich mit "Gefällt mir" markiert, das jeweilige Türchen kommentiert und der Beitrag geteilt werden, erläuterte Regina Wolfohr. Die Gewinner, die ein Zufallsgenerator ermittle, würden immer am darauffolgenden Tag auf der Facebook-Seite der Touristiker veröffentlicht und erhielten ihre Preise per Post. Die genauen Teilnahmebedingungen sind unter der Rubrik Aktuelles im Internet auf www.amberg-sulzbacher- land.de abrufbar.Im vergangenen Jahr konnte die Facebookseite während des Adventskalender-Gewinnspiels rund 700 neue "Gefällt-mir"-Klicks generieren. Bis zu 26 000 Menschen wurden laut Presseinfo auf jeden einzelnen Beitrag aufmerksam gemacht.