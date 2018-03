Amberg-Sulzbach. Er akzeptierte zähneknirschend. Damit wurde ein Strafbefehl rechtskräftig, der dem 61-Jährigen wegen Nötigung zwei Monate Fahrverbot und 60 Tagessätze Geldstrafe einbrachte. Es gab zwei grundsätzlich verschiedene Versionen in diesem Fall, der die Amtsrichterin Sonja Tofolini zwei Verhandlungstage lang beschäftigte. Zum Schluss sagte sie dem Beschuldigten und dessen Anwalt Heinz Taubmann: "Ich glaube dem Zeugen." Damit ließ sich ermessen: Der Angeklagte hatte keine Chance, einer Verurteilung zu entgehen.

Ich glaube dem Zeugen. Richterin Sonja Tofolini

Es ging um einen Vorfall im August vergangenen Jahres bei Königstein. Der 61-Jährige überholte mit seinem Wagen einen Rennradfahrer. Von dem, was dann geschah, gab es unterschiedliche Darlegungen. Der Radler hatte am ersten Prozesstag berichtet, das Auto sei wegen Gegenverkehrs sehr knapp an ihm vorbei gefahren. Dann habe der Fahrer Ausbremsmanöver veranlasst, die ihn zum abrupten Ausweichen in eine Wiese genötigt hätten. Nicht lange nach diesem Intermezzo sei das gleiche Fahrzeug in Kürmreuth direkt auf ihn zugefahren und habe eine für ihn gefährliche Lage verursacht.Der Angeklagte stellte das ganz anders dar. Er habe nach dem Überholvorgang vom Radler im Rückspiegel einen Stinkefinger gesehen, sei ausgestiegen und mit der Frage "Was soll das?" an den jungen Mann herangetreten. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Kleinigkeit also. Am Ende der ersten Prozessrunde hatte Richterin Tofolini polizeiliche Nachermittlungen in Form sogenannter Tatortfotos angeordnet. Sie lagen am zweiten Verhandlungstag vor. Doch die Bilder trugen wenig zur Klärung bei. Danach unterstrichen sowohl die Richterin als auch Staatsanwältin Christina Denk, die Angaben des Radfahrers seien sehr glaubwürdig.Zur Vermeidung einer womöglich noch höheren Ahndung rieten sie dem 61-Jährigen, seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen. Das tat er. Zähneknirschend zwar, doch dabei in der Gewissheit, dass die Ermittlungen eines weiteren gegen ihn laufenden Verfahrens quasi im Gegenzug durch die Staatsanwaltschaft eingestellt werden. "Darf ich wenigstens Traktor fahren?", fragte er. Das wurde verneint.