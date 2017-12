Fentanylpflaster sind rezeptpflichtig. Sie dienen dazu, starke und dauerhafte Schmerzen zu stillen. Bei Missbrauch schreiten die Behörden ein. Zum wiederholten Mal aber stellt sich die Frage, wie Leute nach Vorsprache bei zahlreichen Ärzten solche Pflaster offenbar sofort verschrieben bekommen.

Amberg-Sulzbach. Es geht um 86 Rezepte und um rund 1000 Fentanyl-Schmerzpflaster, die von etwa einem Dutzend Ärzten verordnet wurden. In einem Prozess vor dem Schöffengericht hätte das geklärt werden sollen. Alle waren da: Richter, Staatsanwalt, Landgerichtsarzt, Verteidiger und der Betreuer des Angeklagten. Nur der Beschuldigte fehlte.Der Gerichtsvorsitzende Markus Sand neigte anfangs dazu, das gesamte Verfahren sofort zu vertagen und den 45-Jährigen beim nächsten Termin vorführen zu lassen. Dann aber gab es plötzlich SMS-Kontakt zu dem Mann aus dem nördlichen Landkreis. "Bin beim Arzt", ließ er wissen. Sein Betreuer schrieb zurück: "Jetzt ist aber die Verhandlung angesetzt." Was dann geschah, war ungewöhnlich. Der nicht erschienene Angeklagte sagte seinen Untersuchungstermin ab. Gleichzeitig starteten sein Betreuer und Verteidiger Rainer Hauenstein, um ihn zu holen. Als sie nach über einer Stunde nicht zurück waren, brach Richter Sand angesichts weiterer Termine den Prozess endgültig ab und verfügte: "Zur neuen Verhandlung muss der Mann vorgeführt werden."Wenige Minuten später erschien der 45-Jährige samt seinen Begleitern. Doch da war es zu spät. Denn die Tür zum Sitzungssaal hatte sich bereits geschlossen. Deutlich aber wurde: Da stand einer, auf seinen Krückstock gestützt, der sich angesichts eines schweren Leidens nur mühsam vorwärts schleppt. "Der Mann ist nicht haftfähig", hatte Landgerichtsarzt Dr. Reiner Miedel zu Beginn des Verfahrens den Richtern signalisiert. Gleichwohl könnte es gut möglich sein, dass er sich in eine Entzugsmaßnahme zu begeben hätte, wenn es zur Verurteilung wegen eines Vergehens gegen das Arzneimittelgesetz kommen sollte. Die Neuauflage des Prozesses könnte spannend werden. Allein wegen der Frage, wie es sein kann, dass jemand bei rund einem Dutzend Ärzten zu 86 Rezepten und damit an 1000 Fentanylpflaster kommen konnte.Ähnliche Verfahren hatte es in der Vergangenheit bei den Landgerichten in Amberg und Weiden gegeben. Dabei ging es allerdings um Leute, die sich Fentanyl von diversen Medizinern verordnen ließen und die Pflaster dann gewinnbringend an Rauschgiftsüchtige verhökerten. Dafür gab es lange Haftstrafen.