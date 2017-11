35 Prozent von ihnen haben geantwortet: Im Frühsommer hatten alle über 60-Jährigen in den AOVE-Kommunen einen Fragebogen bekommen - um die Wünsche und Bedürfnisse der älteren Generation zu ermitteln. Mit dem Rücklauf sehr zufrieden ist AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer. Sie zog jetzt Bilanz zu der Aktion, die das Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz finanziell unterstützt hatte.

Link zu den Ergebnissen "Arbeiten Sie mit den Ergebnissen der Umfrage, die kommunenspezifisch ausgewertet wurde": Das empfahlen Klaus Zeitler und Waltraud Lobenhofer den Politikern. Neben Ergebnissen zeige die Auswertung Handlungsempfehlungen und Fördermöglichkeiten.

Vor Repräsentanten der beteiligten Gemeinden ging Klaus Zeitler vom Büro Sireg aus Rottenburg im Poppenrichter Rathaus kurz auf die Vorgeschichte ein. Die Fragebögen seien mit den Seniorenbeauftragten und Vertretern von Sozialverbänden entwickelt worden. "Der hohe Rücklauf zeigt, welch großes Interesse zum Thema Älterwerden in unserer Region vorhanden ist", sagte Zeitler.Ein Ergebnis der Umfrage war, dass die meisten Bürger gern in ihrem eigenen Zuhause alt werden möchten. Viele wären aber auch bereit, noch einmal umzuziehen, wenn es geeignete Angebote im Ort gäbe. Verschiedene Beispiele in der Diskussion zeigten, dass es auch im ländlichen Raum möglich ist, neue Wohnformen mit Leben zu füllen.Die Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen ist für ein Viertel der Befragten bereits jetzt ein Problem. Je älter die Menschen sind, desto schwieriger wird die Situation. Als Lösungsansätze wurden zum Beispiel Seniorenshuttle, Mitfahrbankerl und Nachbarschaftshilfe diskutiert. Groß ist die Zufriedenheit mit den Freizeitangeboten. Fehlende öffentliche Toiletten seien jedoch in vielen Kommunen ein Problem, berichtete Zeitler. Unterstützung wollten viele, speziell bei Haus- und Gartenarbeiten, Einkauf und Behördengängen. Einen Ansatz biete hier die Taschengeldbörse des Landkreises.Fast die Hälfte der Befragten nutzen die neuen Medien. Auch Hochaltrige haben noch Interesse, sich damit zu beschäftigten. Trotz vieler Infoveranstaltungen hat rund ein Viertel der Bürger Informationsbedarf zu Themen wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Der Bekanntheitsgrad der Beratungsangebote in der Region wird als überwiegend gut einschätzt. Bei anderen wie Taschengeldbörse und Wohnanpassungsberatung gibt es aber Nachholbedarf.