Die Szene der sogenannten Reichsbürger in Deutschland wächst. Um 65 Prozent ist ihre Zahl 2017 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das hat das Bundesamt für Verfassungsschutz diese Woche bekanntgegeben. Auch in Amberg und im Landkreis gibt es Anhänger der teils gefährlichen Ideologie - und zwar immer mehr.

Dunkelfeld wird heller

Hintergrund Der Mord an einem Polizisten in Georgensgmünd hat gezeigt, dass Leute aus der Reichsbürgerszene - darunter deutschlandweit rund 1000 legale Waffenbesitzer - zur Verteidigung ihrer Ziele auch Gewalt anwenden. Bereits zuvor gab es laut Staatsregierung Übergriffe mit Körperverletzung, zum Beispiel auf Gerichtsvollzieher. Bei Durchsuchungsaktionen seien sowohl legale und illegale Schusswaffen als auch Chemikalien, die zum Bau von Sprengsätzen geeignet sind, gefunden worden. Die Ideologie sei geeignet, aus einer anfänglichen Ablehnungshaltung gegenüber dem Staat zu Staatshass zu führen, inklusive emotional aufgeladener und gewalttätiger Reaktionen.

Amberg-Sulzbach. Das bestätigte das Polizeipräsidium Oberpfalz auf eine Anfrage der AZ, wenngleich es seine Antwort mit einem deutlichen Hinweis verknüpft: In seinem Zuständigkeitsbereich sei zwar "rein statistisch betrachtet ebenfalls eine hohe Steigerungsrate zu verzeichnen, die jedoch keinesfalls isoliert und unkommentiert belassen werden darf". Bei der Bewertung müsse beachtet werden, "dass bei der Erst-Erhebung potenzieller Reichsbürger eine erhebliche Anzahl von sogenannten Verdachtsfällen vorhanden war". Diese seien sukzessive polizeilich überprüft worden, wodurch sich die Anzahl der bestätigten Verdachtsfälle nach und nach steigerte."Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass die beschriebene Steigerungsrate faktisch rein aus der sukzessiven Aufhellung des sogenannten Dunkelfelds resultiert", teilte Präsidiumssprecher Dietmar Winterberg mit. Dabei spielten nach seiner Auskunft einzelne, während des Überprüfungszeitraums hinzugekommene Hinweise auf eine mögliche Reichsbürger-Zugehörigkeit von Personen, eine untergeordnete Rolle.Dennoch treffe diese Einschätzung zu der "rein statistischen Steigerungsrate an Reichsbürgern im Regierungsbezirk" auch für die Stadt Amberg und den Landkreis Amberg-Sulzbach zu. Von einer "Bedrohungslage", nach der die AZ ebenfalls fragte, könne aber keine Rede sein. Selbst über Bestrebungen zum Aufbau einer "eigenen Armee", die die Verfassungsschützer kürzlich anhand von Hinweisen in den Osten der Republik verorteten, liegen dem Präsidium "keine Erkenntnisse vor". "Aus ermittlungstaktischen Gründen", wie es in der Nachricht aus Regensburg weiter heißt, gebe es derzeit zu konkreten Zahlen "auf kommunaler und Landkreisebene keine Auskunft".Auf eine frühere Anfrage der AZ hatte das Präsidium dazu mitgeteilt, dass "durch die Sensibilisierung aller öffentlichen Bereiche ... für die Stadt Amberg und den Landkreis Amberg-Sulzbach etwa 60 Hinweise zu diesem Personenkreis" kamen. Von diesen sei damals "eine im unteren zweistelligen Bereich befindliche Anzahl der sogenannten Reichsbürger- beziehungsweise Selbstverwalterbewegung zugerechnet" worden. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Amberg führe die Überprüfung bekannt gewordener Leute "in aller Regel im Rahmen von persönlichen Kontaktaufnahmen durch". Da es sich dabei um einen dynamischen Prozess handle, seien die polizeilichen Maßnahmen noch nicht abgeschlossen.