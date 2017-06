Ihr Auto überschlug sich nach einem Unfall auf der B 85 mehrfach im Straßengraben - doch die junge Fahrerin (23) hatte großes Glück: Sie konnte danach noch selbst aus dem Wagen klettern. Sie erlitt laut Polizei nur leichte Verletzungen.

Passiert ist dieser Unfall am Pfingstmontag gegen 19.30 Uhr auf der B 85 bei Schafhof (Ebermannsdorf). Die 23-Jährige aus dem Landkreis Fürth war von Amberg kommend in Richtung Schwandorf unterwegs, als ihr VW Golf in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Warum, konnte die Polizei bislang noch nicht ermitteln.Der VW Golf stellte sich auf, überschlug sich mehrmals im Straßengraben und blieb dann nach der Böschung auf der Beifahrerseite liegen. Die junge Fahrerin, die alleine im Auto saß, wurde nach Auskunft der Polizei leicht verletzt. Sie konnte selbst aus dem Wagen steigen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum nach Amberg.Am VW Golf entstand nach ersten Angaben der Polizeiinspektion Amberg ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Verkehr auf der B 85 wurde nicht nennenswert beeinträchtigt.