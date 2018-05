Er hatte den Traktor nicht gesehen: Ein Motorradfahrer(38) ist am Freitag gegen 22.10 Uhr auf der B 85 zwischen Sulzbach-Rosenberg und Amberg auf einen Oldtimertraktor aufgefahren und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der 38-Jährige mit seiner Yamaha auf dem zweispurig ausgebauten Teilstück der B 85 unterwegs. Etwa auf Höhe der Abzweigung zur Europastraße übersah er in der Dunkelheit offenbar den sehr langsam vor ihm fahrenden Oldtimer. Der Motorradfahrer prallte nahezu ungebremst gegen den Traktor. Dieser kam daraufhin nach rechts von der Straße und kippte in die Böschung.Die Yamaha schlitterte einige Meter auf der Fahrbahn und blieb wie der 38-Jährige im Straßengraben zum Liegen. Der Motorradfahrer erlitt schweren Verletzungen. Er wurde ins Klinikum Amberg gebracht. Der 18-jährige Traktorfahrer sowie seine 25 und 24 Jahre alten Mitfahrer trugen Prellungen davon. Einer brach sich zudem den Unterarm.An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 13 000 Euro. Die neuwertige Yamaha wurde komplett zerstört. Die Feuerwehren Sulzbach und Rosenberg sperrten die Fahrbahn in in Richtung Amberg für rund zwei Stunden.