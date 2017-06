Tödlich verunglückt ist am Donnerstag ein Motorradfahrer bei Nitzlbuch (Auerbach/Landkreis Amberg-Sulzbach): Der junge Mann, der ohne Helm unterwegs war, wurde von einem Spaziergänger leblos am Straßenrand gefunden. Bei einem Sturz hatte der Auerbacher (20) massive Kopfverletzungen erlitten.

Nachdem das Polizeipräsidium Oberpfalz zunächst wenig über diesen tragischen Unfall wusste, gibt es jetzt doch einige Erkenntnisse darüber. Wie die Polizei Auerbach auf Nachfrage mitteilte, war der Biker, ein 20-Jähriger Auerbacher, ohne Helm unterwegs. Sein Gelände-Motorrad war zudem nicht zugelassen. Die Beamten halten es für möglich, dass der Fahrer beides - Helm und Zulassung - für nicht nötig hielt, weil die Gemeinde-Verbindungsstraße zwischen Nitzlbuch und dem Stadtrand von Auerbach, auf der er unterwegs war, sehr wenig befahren ist.In einer leichten Rechtskurve kam der 20-Jährige nach links von der Straße ab - warum, wissen die Ermittler bislang noch nicht. Sie gehen derzeit aber davon aus, dass kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt war. Denkbar wäre es, dass seine "Ladung" die Ursache des Unfall war: Der junge Mann hatte einen Sack Grillkohle dabei, der ihn abgelenkt oder sein Motorrad ins Schlingern gebracht haben könnte - an einer Stelle, die sonst eigentlich nicht als unfallträchtig gilt.Verhängnisvoll war, dass der Biker keinen Helm aufhatte: Nach Auskunft der Polizei erlitt er bei seinem Sturz massive Kopfverletzungen, an denen er dann auch gestorben ist. Offensichtlich verging einige Zeit, bis der Verunglückte gefunden wurde. Von einem Fahrzeug aus wäre er wohl gar nicht zu sehen gewesen, meinte die Polizei.Entdeckt wurde der 20-Jährige von einem Spaziergänger (69), der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam und die Polizei verständigte, als er den leblosen Mann sah. Diese alarmierte den Notarzt, der dem 20-Jährigen aber nicht mehr helfen konnte: Er war bereits tot.Das Motorrad des Verunglückten wurde sichergestellt: Ein Gutachter soll die Geländemaschine untersuchen, um den Unfall zu rekonstruieren und mögliche technische Defekte ausfindig zu machen.